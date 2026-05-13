Activités ludiques, Musée Perrin de Puycousin, Dijon

Activités ludiques Samedi 23 mai, 20h00 Musée Perrin de Puycousin Côte-d’Or

En continu – Rendez-vous salle de détente (rez-de-chaussée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Des activités ludiques pour petits et grands pour découvrir les collections du musée en s’amusant !

Musée Perrin de Puycousin 17 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488090 https://vie-bourguignonne.dijon.fr Le musée présente une collection d’ethnographie rurale (costumes, mobilier…) et urbaine (vie quotidienne à Dijon du XVIIIe au début du XXe siècles). Les métiers de la pierre, de la terre et du bois évoqués au 2e étage, offrent des matériaux qui participent à l’image de la région.

Des activités ludiques pour petits et grands pour découvrir les collections du musée en s’amusant !

© Musée de la Vie bourguignonne / Philippe Bornier