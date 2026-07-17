Informations pratiques

Activités ludiques proposées dans le cadre de l’exposition « Et soudain le Champagne » à la Villa Douce Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 Université de Reims Champagne-Ardenne – Villa Douce Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Des activités ludiques seront proposées aux grands et aux petits à 11h et 15h autour du thème de ces éléments : le menu, les accords mets vins…

L’auditorium de la Villa Douce accueillera quelques-uns des plus beaux éléments de l’exposition Et soudain le Champagne programmée d’octobre 2025 à avril 2026 au Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale d’Épernay.

Université de Reims Champagne-Ardenne – Villa Douce 9 Boulevard de la Paix, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 91 84 15 http://www.univ-reims.fr L’hôtel particulier de Maître Douce (notaire) construit de 1929 à 1934 est un exemple significatif de l’architecture privée du courant Art déco. L’hôtel a été réhabilité en 1990 pour l’installation des bureaux d’une société de financement. Il est occupé aujourd’hui par l’Université de Reims Champagne-Ardenne.

Des activités ludiques seront proposées aux grands et aux petits à 11h et 15h autour du thème de ces éléments : le menu, les accords mets vins…

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