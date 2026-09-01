Activités pour les séniors Salle des sports La Sauvetat-du-Dropt

Informations pratiques

La Sauvetat-du-Dropt

Activités pour les séniors

Salle des sports 3 Avenue du Gué La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 10:00:00

fin : 2026-09-15 12:00:00

Date(s) :

2026-09-14 2026-09-15 2026-09-16 2026-09-17 2026-09-18

Découvrez un programme tout pensé pour des activités et le bien-être des seniors de 55 ans et plus. Inscrivez-vous ! Et profitez pendant 5 jours ! Tenue souple, tennis et bouteille d’eau conseillés.

Découvrez un programme tout pensé pour des activités et le bien-être des seniors de 55 ans et plus. Inscrivez-vous ! Et profitez pendant 5 jours ! Tenue souple, tennis et bouteille d’eau conseillés. .

Salle des sports 3 Avenue du Gué La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 69 59 accueil@una47.fr-www.una47.fr

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English : Activités pour les séniors

Discover a program designed specifically for seniors’ activities and well-being. Sign up! And enjoy 5 days of fun! Comfortable clothing, tennis shoes, and a bottle of water are recommended.

L’événement Activités pour les séniors La Sauvetat-du-Dropt a été mis à jour le 2026-08-26 par OT du Pays de Lauzun