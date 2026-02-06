Marché de Noël

La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-28

L’association Arts et Cultures en Liberté organise un marché de Noël d’artistes et d’artisans d’art pour des cadeaux locaux et faits mains dans la salle des animations de La Sauvetat du Dropt.. Venez nombreux !

L’association Arts et Cultures en Liberté organise un marché de Noël d’artistes et d’artisans d’art pour des cadeaux locaux et faits mains dans la salle des animations de La Sauvetat du Dropt.. Venez nombreux ! .

La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 17 88 20 artsetculturesenliberte@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de Noël

Les Amis de la Sauveté association organizes a Christmas market of artists and craftsmen for local, handmade gifts. Come one, come all!

L’événement Marché de Noël La Sauvetat-du-Dropt a été mis à jour le 2026-02-03 par OT du Pays de Lauzun