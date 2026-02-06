Exposition des oeuvres de l’atelier Gines La Sauvetat-du-Dropt

Exposition des oeuvres de l’atelier Gines

Salle des animations La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

2026-06-28

Organisée par Arts et Cultures en Liberté, une exposition des œuvres créées lors des ateliers de peinture de Ginès Maldonado et Houria Besse à la Maison des Loisirs.

Salle des animations La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 17 88 20

English : Exposition des oeuvres de l’atelier Gines

Organized by Arts et Cultures en Liberté, an exhibition of works created during Ginès Maldonado and Houria Besse’s painting workshops at the Maison des Loisirs.

