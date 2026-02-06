Exposition d’art La Sauvetat-du-Dropt
Exposition d’art La Sauvetat-du-Dropt vendredi 10 juillet 2026.
Exposition d’art
Salle des animations La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-10
Organisée par l’Association Arts et Cultures en Liberté qui présentera le travail d’artistes locaux (photo, peinture, sculpture…).
Salle des animations La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 17 88 20 artsetculturesenliberte@gmail.com
English : Exposition d’art
Organized by the Association Arts et Cultures en Liberté, featuring the work of local artists (photography, painting, sculpture, etc.).
