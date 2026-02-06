Exposition d’art

Salle des animations La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

Organisée par l’Association Arts et Cultures en Liberté qui présentera le travail d’artistes locaux (photo, peinture, sculpture…).

Organisée par l’Association Arts et Cultures en Liberté qui présentera le travail d’artistes locaux (photo, peinture, sculpture…). .

Salle des animations La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 17 88 20 artsetculturesenliberte@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition d’art

Organized by the Association Arts et Cultures en Liberté, featuring the work of local artists (photography, painting, sculpture, etc.).

L’événement Exposition d’art La Sauvetat-du-Dropt a été mis à jour le 2026-02-03 par OT du Pays de Lauzun