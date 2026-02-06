Randonnée pédestre et feu de la St Jean La Sauvetat-du-Dropt

Randonnée pédestre et feu de la St Jean

Prairie des Croquants La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

2026-06-27

Venez nombreux fêter le Feu de St Jean, un feux allumés pour célébrer le solstice d’été, il sera précédé d’une randonnée pédestre. Pour le retour, portez votre pique-nique. Des tables seront installées sur La Prairie des Croquants. Le bûcher préparé par Stéphane et Carole sera enflammé vers 22h30.

Prairie des Croquants La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 44 73 68 mimi.dede01@gmail.com

English : Randonnée pédestre et feu de la St Jean

Come numerous to the hike organized by the association Les Amis de la Sauveté . After this walk in the sauvetatoise countryside, bring your picnic. Tables will be installed in the meadow of the Croquants. The fire of St Jean lit at nightfall will be animated by the duo Zic-Zag.

