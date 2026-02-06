Soirées gourmandes Prairie des croquants La Sauvetat-du-Dropt

Soirées gourmandes

Prairie des croquants La Prairie des Croquants La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04

Le Comité des Fêtes organise des Soirées Gourmandes chaque vendredi de l’été en juillet et août. Elles se tiennent sur La Prairie des Croquants et accueillent de 500 à 1000 personnes certains soirs. Les visiteurs composent leur menu en choisissant les plats au gré des 13 stands de bouche présents. Puis les dégustent en s’installant sur l’une des nombreuses tables mises à leur disposition en profitant de ce cadre champêtre tout en écoutant les musiciens de la soirée. .

Prairie des croquants La Prairie des Croquants La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 05 09 22 comite.fetes.sauvetatois@gmail.com

English : Soirées gourmandes

A must! Every Friday of the summer, come and choose your meal among the 10 food stands present and taste it on the tables put at your disposal while listening to the band of the evening. In case of bad weather, the sports hall can be used as a back-up. Bring your cutlery!

