Thé dansant La Sauvetat-du-Dropt

Thé dansant

Salle des sports La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

Au son de l’orchestre Los Amigos, venez nombreux vous trémousser au thé dansant organisé par l’association Club du Pont Roman ! Avec pâtisseries et rafraichissements.

Salle des sports La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 33 04 49 christinepenicaud@orange.fr

English : Thé dansant

To the sound of the Alain Vigneau orchestra, come one, come all to the tea dance organized by the Club du Pont Roman association! With pastries and refreshments.

German : Thé dansant

Zu den Klängen des Orchesters Alain Vigneau können Sie beim Tanztee, der vom Verein Club du Pont Roman organisiert wird, das Tanzbein schwingen! Dazu gibt es Gebäck und Erfrischungen.

Italiano :

Al suono dell’orchestra Los Amigos, venite tutti al ballo del tè organizzato dall’associazione Club du Pont Roman! Con pasticcini e rinfreschi.

Espanol : Thé dansant

Al son de la orquesta de Alain Vigneau, ¡vengan todos al baile del té organizado por la asociación Club du Pont Roman! Con pastas y refrescos.

