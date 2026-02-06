Randonnée pédestre du 14 juillet La Sauvetat-du-Dropt

Randonnée pédestre du 14 juillet

Les Amis de La Sauveté vous invitent à une randonnée pédestre pour fêter la prise de la Bastille ! Partez à la découverte de la belle campagne sauvetatoise et de son petit patrimoine. Vue sur le lac de Lescourou, belles maisons et lavoir de Serres, sur les hauteurs du village, entre prairies et lac, pour une virée champêtre. Rendez-vous à 8h15 devant la salle des sports pour un départ à 8h30. Circuit de 8 à 10 km. Participation de 3 € pour la bouteille d’eau, le café et les biscuits. .

Salle des sports La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 44 73 68 mimi.dede01@gmail.com

English : Randonnée pédestre du 14 juillet

The Friends of La Sauveté invite you to a walking tour to celebrate the Bastille Day! Discover the beautiful countryside of La Sauveté and its small heritage.

