Esposition photo et peinture

Salle des animations La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Venez admirer des exposition de photos et de peintures sur la protection de la nature par Hélène Lagassan et Didier Lae à la Salle des Animations et la Maison des Loisirs. Des animations seront proposées pour les classes du RPI et les classes des collèges de Miramont de Guyenne et Duras.

Venez admirer des exposition de photos et de peintures sur la protection de la nature par Hélène Lagassan et Didier Lae à la Salle des Animations et la Maison des Loisirs. Des animations seront proposées pour les classes du RPI et les classes des collèges de Miramont de Guyenne et Duras. .

Salle des animations La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 17 88 20 artsetculturesenliberte@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Esposition photo et peinture

Come and admire photo and painting exhibitions on nature protection by Hélène Lagassan and Didier Lae at the Salle des Animations and Maison des Loisirs. There will also be activities for classes from the RPI and secondary schools in Miramont de Guyenne and Duras.

L’événement Esposition photo et peinture La Sauvetat-du-Dropt a été mis à jour le 2026-02-03 par OT du Pays de Lauzun