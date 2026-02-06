Octobre Rose par l’association Voca’son

La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-04

2026-10-03

À l’occasion de l’opération nationale Octobre Rose , une association musicale engagée humanitairement dans la lutte contre le cancer du sein. Chaque année, Aurélien et Damien JOLLIS, rappeurs des AS DU MIC, ont comme but premier d’organiser une soirée concert ou les bénéfices réalisés sont intégralement reversés pour cette cause. L’événement est le premier week-end d’octobre avec un programme riche et varié détaillé à venir. .

La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 62 11 00 voca.son.asso@gmail.com

English : Octobre Rose par l’association Voca’son

On the occasion of the national Octobre Rose (Pink October) campaign, a musical association is making a humanitarian commitment to the fight against breast cancer. The event takes place in La Sauvetat-du-Dropt on the first weekend of October, with a rich and varied program to follow.

