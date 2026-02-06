Octobre Rose par l’association Voca’son La Sauvetat-du-Dropt
Octobre Rose par l’association Voca’son La Sauvetat-du-Dropt samedi 3 octobre 2026.
Octobre Rose par l’association Voca’son
La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04
2026-10-03
À l’occasion de l’opération nationale Octobre Rose , une association musicale engagée humanitairement dans la lutte contre le cancer du sein. Chaque année, Aurélien et Damien JOLLIS, rappeurs des AS DU MIC, ont comme but premier d’organiser une soirée concert ou les bénéfices réalisés sont intégralement reversés pour cette cause. L’événement est le premier week-end d’octobre avec un programme riche et varié détaillé à venir. .
La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 62 11 00 voca.son.asso@gmail.com
English : Octobre Rose par l’association Voca’son
On the occasion of the national Octobre Rose (Pink October) campaign, a musical association is making a humanitarian commitment to the fight against breast cancer. The event takes place in La Sauvetat-du-Dropt on the first weekend of October, with a rich and varied program to follow.
