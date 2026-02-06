Repas Soubernade La Sauvetat-du-Dropt

Repas Soubernade

Salle des animations La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

L’association Les Amis de La Sauveté met un point d’honneur à sauvegarder les recettes de leurs grand-mères. La soubernade en est une, selon la recette ancestrale de Mémé Marie. Cette délicieuse soupe de haricots blancs mitonnée avec des couennes de porc est un délice.

L’association Les Amis de La Sauveté met un point d’honneur à sauvegarder les recettes de leurs grand-mères. La soubernade en est une, selon la recette ancestrale de Mémé Marie. Cette délicieuse soupe de haricots blancs mitonnée avec des couennes de porc est un délice. Elle est servie avec des saucisses griller au barbacue. .

Salle des animations La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 44 73 68

English : Repas Soubernade

The association Les Amis de La Sauveté makes it a point of honor to preserve the recipes of their grandmothers. Soubernade is one of them. This delicious white bean soup with pork rinds is a delight. Bring your full set of cutlery and reserve your place.

