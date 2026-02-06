Repas Citrouille La Sauvetat-du-Dropt

Repas Citrouille

Salle d’animation La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-11-14

fin : 2026-11-14

2026-11-14

L’association Les Amis de la Sauveté a à coeur de préserver le patrimoine culinaire d’antan en vous proposant des repas de saison tout au long de l’année. Venez apprécier ce repas citrouille cuisiné avec les recettes de leur grand-mère. Apportez vos couverts complets.

Salle d’animation La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 67 16 46 yelena47800@gmail.com

English : Repas Citrouille

The association Les Amis de la Sauveté is committed to preserving the culinary heritage of yesteryear, offering seasonal meals throughout the year. Come and enjoy this pumpkin meal cooked according to their grandmother’s recipes. Bring your own cutlery.

