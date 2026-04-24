Adaptation du tissu urbain historique ancien, Hôtel de ville de Bordeaux, Bordeaux

Adaptation du tissu urbain historique ancien Mercredi 27 mai, 14h30 Hôtel de ville de Bordeaux Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement en espèces ou par chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T14:30:00+02:00 – 2026-05-27T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-27T14:30:00+02:00 – 2026-05-27T15:30:00+02:00

Comment faire évoluer une ville historique sans la dénaturer ? En parcourant le centre ancien de Bordeaux, cette balade propose de découvrir comment la ville s’adapte aux défis d’aujourd’hui : changement climatique, nouveaux usages et enjeux d’inclusion. Entre patrimoine et transformations urbaines, nous observerons comment la ville ancienne se transforme pour répondre aux besoins contemporains.

Visite animée par Sophie Bénistand, Cheffe de projet Ville et Mobilité chez Ingérop

Mercredi 27 mai à 14h30

Rdv place Pey-Berland, au pied de la statue de Chaban-Delmas

3€, gratuit Carte Jeune (règlement en espèces ou par chèque)

Réservation : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

Hôtel de ville de Bordeaux Place Pey Berland Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « mailto:mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr »}]

Visite animée par Sophie Bénistand, Cheffe de projet Ville et Mobilité chez Ingérop tissu urbain visite

Fréderic Deval – mairie de Bordeaux