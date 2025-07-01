Adèle Castillon La Vapeur Dijon
Adèle Castillon La Vapeur Dijon jeudi 14 janvier 2027.
Dijon
Adèle Castillon
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or
Tarif : 5.5 – 5.5 – 33 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-14 20:00:00
fin : 2027-01-14
Date(s) :
2027-01-14
Adèle Castillon / FR
Adèle Castillon, 24 ans, a déjà vécu plusieurs vies celle d’une adolescente qui, à treize ans, amuse YouTube avec une chanson dédiée aux pâtes, puis celle d’une artiste révélée à dix-sept ans au sein du duo Vidéoclub avec le tube générationnel Amour Plastique . Aujourd’hui en solo, elle trace sa route avec une pop moderne et introspective, portée par des titres comme Impala , Rêve ou En boucle . Ses chansons explorent ruptures, doutes et élans du quotidien, entre légèreté apparente et émotions brutes, un univers qu’elle déploie au fil de ses albums Plaisir Risque Dépendance et Crèvecoeur . .
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Adèle Castillon
L’événement Adèle Castillon Dijon a été mis à jour le 2026-06-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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