Adèle Castillon La Vapeur Dijon

Dijon

Adèle Castillon

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 33 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-14 20:00:00

fin : 2027-01-14

Date(s) :

2027-01-14

Adèle Castillon / FR

Adèle Castillon, 24 ans, a déjà vécu plusieurs vies celle d’une adolescente qui, à treize ans, amuse YouTube avec une chanson dédiée aux pâtes, puis celle d’une artiste révélée à dix-sept ans au sein du duo Vidéoclub avec le tube générationnel Amour Plastique . Aujourd’hui en solo, elle trace sa route avec une pop moderne et introspective, portée par des titres comme Impala , Rêve ou En boucle . Ses chansons explorent ruptures, doutes et élans du quotidien, entre légèreté apparente et émotions brutes, un univers qu’elle déploie au fil de ses albums Plaisir Risque Dépendance et Crèvecoeur . .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Adèle Castillon

L’événement Adèle Castillon Dijon a été mis à jour le 2026-06-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)