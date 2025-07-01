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Adèle Castillon La Vapeur Dijon

Adèle Castillon La Vapeur Dijon jeudi 14 janvier 2027.

Lieu
La Vapeur
Adresse
42 Avenue de Stalingrad
Ville
21000 Dijon
Département
Côte-d'Or
Début
jeudi 14 janvier 2027
Fin
jeudi 14 janvier 2027
Heure de début
20:00:00
Tarif
5.5 5.5 33 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dijon

Adèle Castillon

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 33 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-14 20:00:00
fin : 2027-01-14

Date(s) :
2027-01-14

Adèle Castillon / FR

Adèle Castillon, 24 ans, a déjà vécu plusieurs vies celle d’une adolescente qui, à treize ans, amuse YouTube avec une chanson dédiée aux pâtes, puis celle d’une artiste révélée à dix-sept ans au sein du duo Vidéoclub avec le tube générationnel Amour Plastique . Aujourd’hui en solo, elle trace sa route avec une pop moderne et introspective, portée par des titres comme Impala , Rêve ou En boucle . Ses chansons explorent ruptures, doutes et élans du quotidien, entre légèreté apparente et émotions brutes, un univers qu’elle déploie au fil de ses albums Plaisir Risque Dépendance et Crèvecoeur .   .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Adèle Castillon

L’événement Adèle Castillon Dijon a été mis à jour le 2026-06-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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