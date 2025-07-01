Adèle Castillon, La Vapeur, Dijon

Informations pratiques

Adèle Castillon Jeudi 14 janvier 2027, 20h00 La Vapeur Côte-d’Or

De 5.50 à 33€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-14T20:00:00+01:00 – 2027-01-14T23:59:00+01:00

Fin : 2027-01-14T20:00:00+01:00 – 2027-01-14T23:59:00+01:00

Adèle Castillon /FR

Révélée à dix-sept ans au sein du duo Vidéoclub avec le tube générationnel « Amour Plastique », elle trace maintenant sa route en solo avec une pop moderne et introspective. Ses chansons explorent ruptures, doutes et élans du quotidien, entre légèreté apparente et émotions brutes.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/adele-castillon-2 »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”

Concert, pop La Vapeur Concert

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