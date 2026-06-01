Adelphes & Fusion 2, Le Pas de Lune, Bordeaux

Adelphes & Fusion 2 Vendredi 5 juin, 18h00 Le Pas de Lune Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00

Adelphe désigne de manière inclusive et politique des personnes minorisées par le genre, la sexualité, etc. Adelphité est le lien de solidarité entre ces personnes, hors d’un cadre binaire et normatif. Il forme un réseau inclusif et queer qui permet une réappropriation collective des espaces face aux normes patriarcales. L’objectif est donc de créer des moments de partage et d’échange à travers la transversalité des pratiques artistiques.

Pour se faire, nous proposons la rencontre entre les disciplines de la scène musicale et drag qui sont des arts historiquement investis par la communauté LGBT. Dans ce cadre nous invitons le public à prendre par à une soirée gratuite et festive au Pas de Lune, lieu de convergence militant et culturel du quartier Sainte-Croix.

Afin de célébrer pleinement la variété des corporalités et histoires de vies, l’événement inclura à la fois un espace dédié à l’éducation populaire via un village associatif et des animations, ainsi qu’un espace scénique partagé par la musique live, le DJing et le drag.

Le label bâbord proposera une partie des animations en sensibilisant le public sur les thématiques de l’inclusivité dans le secteur musical. Pour proposer un événement participatif, la soirée inclut le public à travers une scène ouverte, des stands en accès libre et des jeux (danse, karaoké et jeux de société.)

Dans le but de mettre en avant l’émergence de la scène locale, chaque artiste, collectif et association d’Adelphes & Fusion vivent et investissent le territoire bordelais.

En partenariat avec Le Pas de Lune et le label Bâbord

Le Pas de Lune Rue du Moulin, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Evénement inclusif et intersectionnel qui met en avant les femmes et les minorités de genre dans l’art et la culture. #moisdesfiertes #fiertes #LGBTQIA #LGBT

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