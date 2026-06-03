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Adrien Chicot trio, Standards et compositions au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Adrien Chicot trio, Standards et compositions au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Adrien Chicot trio, Standards et compositions au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : 38Riv Jazz Club

Adresse : 38, rue de Rivoli

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Tarif : <p>Tarif en ligne : 19€ à 22€<br>Tarif sur place : 22€ à 25€</p>

Après s’être affirmé comme leader à travers trois albums en trio, puis avoir élargi son univers avec deux disques en quintet, le pianiste Adrien Chicot revient aujourd’hui à l’esthétique de ses premières amours : le trio, espace privilégié de liberté, de poésie et d’interaction. À l’occasion de ce concert au 38 Riv, il présentera des compositions inédites, aux côtés de quelques standards qu’il affectionne. Un moment rare pour découvrir un nouveau projet en création, dans toute la finesse du jeu et de l’écriture.

Line-up : Chicot Adrien : piano ; Romano Sylvain : contrebasse ; Guilbaud Pierre-Eden : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz contemporain — Après avoir exploré divers formats, le pianiste Adrien Chicot revient à ses racines avec un trio, offrant une poésie et une interaction uniques à travers ses compositions inédites.
Le mercredi 01 juillet 2026
de 21h30 à 22h30
Le mercredi 01 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
payant

Tarif en ligne : 19€ à 22€
Tarif sur place : 22€ à 25€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T00:30:00+02:00
fin : 2026-07-02T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-01T19:30:00+02:00_2026-07-01T20:30:00+02:00;2026-07-01T21:30:00+02:00_2026-07-01T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli  75004 Paris
https://38riv.com/ contact@38riv.com


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