Affaire Piano Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

Concert des classes de piano à l’auditorium du Conservatoire Charles Munch, coordonné par Antoine Didry-Demarle

Une occasion de découvrir nos talents !

Rendez-vous mensuel des classes de piano du Conservatoire Charles Munch.

Le mercredi 15 avril 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-16T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-15T20:00:00+02:00_2026-04-15T21:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti 75011 PARIS

+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321 https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321



Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Charles Munch et trouvez le meilleur itinéraire

