Affaire Piano Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

Affaire Piano Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

Affaire Piano Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS mercredi 15 avril 2026.

Concert des classes de piano à l’auditorium du Conservatoire Charles Munch, coordonné par Antoine Didry-Demarle

Une occasion de découvrir nos talents !

Rendez-vous mensuel des classes de piano du Conservatoire Charles Munch.
Le mercredi 15 avril 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-15T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-16T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-15T20:00:00+02:00_2026-04-15T21:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti  75011 PARIS
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321 https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321


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