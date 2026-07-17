AFFAIRES CLASSÉES ! LES ARCHIVES MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES, Archives municipales et communautaires, Laval
samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales et communautaires · Laval
Informations pratiques
AFFAIRES CLASSÉES ! LES ARCHIVES MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00, 16h00 Archives municipales et communautaires Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Venez découvrir les Archives municipales et communautaires de Laval à travers une visite commentée présentant les missions du service, des documents d’archives et les coulisses des espaces habituellement interdits au public…
Archives municipales et communautaires 1 Rue Prosper Brou, 53000 Laval, France Laval 53000 Crossardière Mayenne Pays de la Loire 0243498581 http://archives.laval.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 49 85 81 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@laval.fr »}] Le service des Archives de Laval veille sur la mémoire vivante de la Ville de Laval et de Laval-Agglomération. Ses missions : collecter, classer, conserver, communiquer et mettre en valeur les documents produits et reçus par ces institutions. Entrée au fond de la cour. Bus : ligne E arrêt Guesdon.
Venez découvrir les Archives municipales et communautaires de Laval à travers une visite commentée présentant les missions du service, des documents d’archives et les coulisses des espaces interdits…
© Archives municipales et communautaires
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