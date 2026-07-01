Affûts castors, Val de l’Hort, Anduze

Informations pratiques

Affûts castors 6 et 31 juillet Val de l’Hort Gard

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T20:00:00+02:00 – 2026-07-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-31T20:00:00+02:00 – 2026-07-31T22:00:00+02:00

©Sophie Brunet

Val de l’Hort 1050 chemin Bas, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « projets@valdelhort.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 61 61 06 »}]

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