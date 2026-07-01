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Affûts castors, Val de l’Hort, Anduze

lundi 6 juillet 2026 · Val de l'Hort · Anduze

Affûts castors, Val de l’Hort, Anduze

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
Val de l'Hort
Adresse
1050 chemin Bas, 30140 Anduze
Ville
30140 Anduze
Département
Gard
Tarif
5 €

Affûts castors 6 et 31 juillet Val de l’Hort Gard

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T20:00:00+02:00 – 2026-07-06T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-31T20:00:00+02:00 – 2026-07-31T22:00:00+02:00

©Sophie Brunet

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Pour découvrir le plus gros rongeur d’Europe.

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