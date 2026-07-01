AGENDA · Anduze
Observation des étoiles, Stade de football d’Anduze, Anduze
jeudi 9 juillet 2026 · Stade de football d'Anduze · Anduze
Informations pratiques
Observation des étoiles Jeudi 9 juillet, 21h30 Stade de football d’Anduze Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T21:30:00+02:00 – 2026-07-09T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-09T21:30:00+02:00 – 2026-07-09T23:00:00+02:00
Reporté le 10 juillet en cas de pluie.
Stade de football d’Anduze Chemin du Mas Paulet, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.mairie-anduze.fr »}]
Organisée par l’Etoile Cévenole.
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