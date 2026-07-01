Observation des étoiles, Stade de football d’Anduze, Anduze

Informations pratiques

Observation des étoiles Jeudi 9 juillet, 21h30 Stade de football d’Anduze Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T21:30:00+02:00 – 2026-07-09T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-09T21:30:00+02:00 – 2026-07-09T23:00:00+02:00

Reporté le 10 juillet en cas de pluie.

Stade de football d’Anduze Chemin du Mas Paulet, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.mairie-anduze.fr »}]

Organisée par l’Etoile Cévenole.