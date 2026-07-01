Fête du livre, Parc des Cordeliers, Anduze

Informations pratiques

Fête du livre Dimanche 5 juillet, 10h00 Parc des Cordeliers Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T10:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T10:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Parc des Cordeliers Avenue Rollin, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie

Animations autour du livre avec “Diptyk” et lâcher de livres avec “Voyages culturels”.