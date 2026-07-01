AGENDA · Anduze
Fête du livre, Parc des Cordeliers, Anduze
dimanche 5 juillet 2026 · Parc des Cordeliers · Anduze
Informations pratiques
Fête du livre Dimanche 5 juillet, 10h00 Parc des Cordeliers Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T10:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T10:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00
Parc des Cordeliers Avenue Rollin, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie
Animations autour du livre avec “Diptyk” et lâcher de livres avec “Voyages culturels”.
À voir aussi à Anduze (Gard)
- Ciné plein air, Conservatoire Maurice André – Site Clara d’Anduze, Anduze 4 juillet 2026
- Concert, Espace Pélico – Salle Rohan, Anduze 4 juillet 2026
- Affûts castors, Val de l’Hort, Anduze 6 juillet 2026
- Balades naturalistes, Val de l’Hort, Anduze 8 juillet 2026
- Observation des étoiles, Stade de football d’Anduze, Anduze 9 juillet 2026