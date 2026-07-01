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Fête du livre, Parc des Cordeliers, Anduze

dimanche 5 juillet 2026 · Parc des Cordeliers · Anduze

Fête du livre, Parc des Cordeliers, Anduze

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Lieu
Parc des Cordeliers
Adresse
Avenue Rollin, 30140 Anduze
Ville
30140 Anduze
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Fête du livre Dimanche 5 juillet, 10h00 Parc des Cordeliers Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T10:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T10:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Parc des Cordeliers Avenue Rollin, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie
Animations autour du livre avec “Diptyk” et lâcher de livres avec “Voyages culturels”.

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