Concert, Espace Pélico – Salle Rohan, Anduze

Informations pratiques

Concert Samedi 4 juillet, 21h00 Espace Pélico – Salle Rohan Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T21:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T21:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Espace Pélico – Salle Rohan 2 Rue Pelico, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie 04 66 61 80 08 [{« type »: « link », « value »: « http://www.mairie-anduze.fr »}]

Chorale “D’une rive à l’autre”. Concert Chorale