AGENDA · Anduze
Concert, Espace Pélico – Salle Rohan, Anduze
samedi 4 juillet 2026 · Espace Pélico - Salle Rohan · Anduze
Informations pratiques
Concert Samedi 4 juillet, 21h00 Espace Pélico – Salle Rohan Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T21:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T21:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00
Espace Pélico – Salle Rohan 2 Rue Pelico, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie 04 66 61 80 08 [{« type »: « link », « value »: « http://www.mairie-anduze.fr »}]
Chorale “D’une rive à l’autre”. Concert Chorale
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