Africa United – En concert dans le parc de La CLEF, La CLEF, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Africa United – En concert dans le parc de La CLEF Dimanche 5 juillet, 16h00 La CLEF Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T16:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-05T16:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:30:00+02:00

Africa United est plus qu’un simple groupe de musique : c’est une aventure humaine et artistique née au Maroc, réunissant des musiciens venus des Comores, du Maroc et de la Côte d’Ivoire. Mené par Fahad Faisol, chanteur d’origine comorienne basé en France, le groupe bâtit un pont entre les cultures africaines et européennes à travers un reggae moderne et métissé, nourri de percussions ancestrales et de mélodies universelles.

Ce concert sera l’une des étapes musicales de la « Grande Boucle en musique », un parcours en vélo ouvert à tous partant de Gennevilliers (92). Plus d’infos : cliquez ici

www.facebook.com/Africa.United

https://youtu.be/USxwooUKaEs

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « production@laclef.asso.fr »}] [{« link »: « https://zuluberlus.com/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/Africa.United.4peace?locale=fr_FR »}, {« data »: {« author »: « Africa United Band », « cache_age »: 86400, « description »: « Official Website : http://africaunited.manFacebook : https://www.facebook.com/Africa.United.4peace/nTwitter : https://twitter.com/AFRICAUNITED4nInstagram : https://www.instagram.com/africaunitedgrp/nnAfrica United u00a9 », « type »: « video », « title »: « AFRICA UNITED – BEST OF – FESTIVAL GNAOUA ET MUSIQUES DU MONDE – 2018 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/USxwooUKaEs/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=USxwooUKaEs », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCazuScG54nhCXkr_mu0o1Cw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Musique, transats et… rafraîchissements dans le parc ! Tout a été pensé pour passer un moment agréable entre amis ou en famille ! gratuit plei air

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