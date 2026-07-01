Africa United Reggae / Musiques du monde, La CLEF, Saint-Germain-en-Laye
dimanche 5 juillet 2026 · La CLEF · Saint-Germain-en-Laye
Informations pratiques
Africa United Reggae / Musiques du monde Dimanche 5 juillet, 16h00 La CLEF Yvelines
0
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T16:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-05T16:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:30:00+02:00
Africa United est plus qu’un simple groupe de musique : c’est une aventure humaine et artistique née au Maroc, réunissant des musiciens venus des Comores, du Maroc et de la Côte d’Ivoire. Mené par Fahad Faisol, chanteur d’origine comorienne basé en France, le groupe bâtit un pont entre les cultures africaines et européennes à travers un reggae moderne et métissé, nourri de percussions ancestrales et de mélodies universelles.
Ce concert sera l’une des étapes musicales de la « Grande Boucle en musique », un parcours en vélo ouvert à tous partant de Gennevilliers (92) en partenariat avec les Zuluberlus. Plus d’infos : cliquez-ici.
La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France
Africa United Reggae / Musiques du monde
À voir aussi à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines)
- Festival Saint Germain en Live 46 Rue de Mareil Saint-Germain-en-Laye 2 septembre 2026
- Artistic’ – Chemin des Artistes, Quartier Saint-Christophe, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye 19 septembre 2026
- Le métier de tapissier décorateur, JP Manufacture, Saint-Germain-en-Laye 19 septembre 2026
- Exposition de photographies de lumière, Atelier d’Aurélia Bizouard, Saint-Germain-en-Laye 19 septembre 2026
- Visite du temple maçonnique de Saint-Germain-en-Laye, Temple maçonnique La Bonne Foi, Saint-Germain-en-Laye 19 septembre 2026