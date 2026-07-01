Africa United Reggae / Musiques du monde, La CLEF, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Africa United Reggae / Musiques du monde Dimanche 5 juillet, 16h00 La CLEF Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T16:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-05T16:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:30:00+02:00

Africa United est plus qu’un simple groupe de musique : c’est une aventure humaine et artistique née au Maroc, réunissant des musiciens venus des Comores, du Maroc et de la Côte d’Ivoire. Mené par Fahad Faisol, chanteur d’origine comorienne basé en France, le groupe bâtit un pont entre les cultures africaines et européennes à travers un reggae moderne et métissé, nourri de percussions ancestrales et de mélodies universelles.

Ce concert sera l’une des étapes musicales de la « Grande Boucle en musique », un parcours en vélo ouvert à tous partant de Gennevilliers (92) en partenariat avec les Zuluberlus. Plus d’infos : cliquez-ici.

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

Africa United Reggae / Musiques du monde