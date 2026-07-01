Artistic’ – Chemin des Artistes, Quartier Saint-Christophe, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye
samedi 19 septembre 2026 · Quartier Saint-Christophe, Saint-Germain-en-Laye · Saint-Germain-en-Laye
Informations pratiques
Artistic’ – Chemin des Artistes Samedi 19 septembre, 09h00 Quartier Saint-Christophe, Saint-Germain-en-Laye Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Artistic’ est une association de bénévoles artistes ou artisans de métiers d’art, souhaitant partager avec le plus grand nombre, la passion de l’art et des métiers d’art. Depuis 2008, l’association accueille environ 150 artistes avec des univers différents lors de deux événements annuels.
Lors de l’exposition « Chemin des Artistes », des peintres, sculpteurs, céramistes, photographes, artisans métiers d’art, amateurs ou professionnels, exposent leurs créations à un large public en notre belle ville de Saint-Germain-en-Laye. Des milliers de visiteurs sont déjà venus découvrir, apprécier, acquérir, les œuvres exposées pendant le Chemin des Artistes.
Artistic’, c’est aussi un soutien à des associations dédiées à l’enfance. Chaque année, nous organisons une animation afin de les aider dans leur lutte contre les maladies infantiles. Cette année c’est au profit de l’association Women Safe & Children Yvelines.
Quartier Saint-Christophe, Saint-Germain-en-Laye Rue Wauthier 78100 Saint-Germain-En-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France
Exposition « Chemin des Artistes »
© Artistic
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