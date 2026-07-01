Découverte de la dentelle, Atelier Carole Mayans, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Découverte de la dentelle Samedi 19 septembre, 10h00 Atelier Carole Mayans Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Poétique de la dentelle

Savoir-faire séculaire devenu rare, la dentelle s’inscrit dans une tradition longue de 500 ans. Elle connut ses heures de gloire sous le règne de Louis XIV avant de subir plusieurs coups du sort ; à la Révolution française puis durant la première guerre mondiale et la seconde qui lui porta un coup que l’on croyait fatal.

Mais, tel le Phoenix, elle a toujours su renaître de ses cendres ; devenant un art à part entière dont s’emparent aujourd’hui les artistes. En 2010, la dentelle d’Alençon devient Patrimoine immatériel de l’Unesco.

C’est à ce voyage que l’atelier vous conviera lors de ces Journées européennes du patrimoine : défier le temps, éprouver la beauté des gestes, s’immerger dans le mystère et l’émerveillement de ce savoir-faire, ressentir sa fragilité, admirer sa délicatesse, expérimenter le goût du beau. La dentelle nous parle d’un temps où l’on prenait le temps et d’un monde dans sa perfection.

Atelier Carole Mayans 52 rue Saint-Pierre 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France 01 30 61 97 68

Atelier « Poétique de la dentelle »

© Carole Mayans