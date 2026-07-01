Jeu de piste au Bel-Air, Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Jeu de piste au Bel-Air Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00 Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:50:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:50:00+02:00

Partez à la découverte de l’écoquartier du Bel-Air et de son histoire architecturale depuis la Micro-Folie jusqu’à la Médiathèque George Sand. Résolvez les énigmes, collectez les indices et trouver le code secret qui vous ouvrira l’accès aux pièces cachées de la Médiathèque. Un trésor vous y attend peut-être !

A partir de 7 ans.

Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye 1 Place des rotondes, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 87 20 32 »}, {« type »: « email », « value »: « micro.folie@saintgermainenlaye.fr »}]

Jeu « Sur la piste du Bel-Air »

©