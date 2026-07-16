Découverte du métier d’ébéniste spécialisé en Restauration de mobilier, Atelier de Sophie Deodato, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Découverte du métier d’ébéniste spécialisé en Restauration de mobilier 19 et 20 septembre Atelier de Sophie Deodato Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Formée à l’Ecole Boulle, Sophie Deodato vous reçoit dans son atelier atypique (anciens frigos de boucherie) pour échanger avec vous sur son métier, sa passion. Ici, Sophie vous invite à voyager à travers les époques : histoire de l’art et savoir-faire ancestral se mélangent au service de la transmission d’objets du Patrimoine.

Son travail : redonner vie aux objets qui ont traversé le temps, en respectant scrupuleusement la déontologie des Restaurateurs du Patrimoine, héritage reçu des plus éminents maîtres-artisans.

L’atelier Deodato est membre des Ateliers d’Art de France et des Ateliers d’Art de Saint-Germain-en-Laye.

Atelier de Sophie Deodato 21 rue de Pologne 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

Découverte du métier d’ébéniste spécialisé en restauration de mobilier

© Sophie Deodato