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Découverte du métier d’ébéniste spécialisé en Restauration de mobilier, Atelier de Sophie Deodato, Saint-Germain-en-Laye

samedi 19 septembre 2026 · Atelier de Sophie Deodato · Saint-Germain-en-Laye

Découverte du métier d’ébéniste spécialisé en Restauration de mobilier, Atelier de Sophie Deodato, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Atelier de Sophie Deodato
Adresse
21 rue de Pologne 78100 Saint-Germain-en-Laye
Ville
78100 Saint-Germain-en-Laye
Département
Yvelines

Découverte du métier d’ébéniste spécialisé en Restauration de mobilier 19 et 20 septembre Atelier de Sophie Deodato Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Formée à l’Ecole Boulle, Sophie Deodato vous reçoit dans son atelier atypique (anciens frigos de boucherie) pour échanger avec vous sur son métier, sa passion. Ici, Sophie vous invite à voyager à travers les époques : histoire de l’art et savoir-faire ancestral se mélangent au service de la transmission d’objets du Patrimoine.
Son travail : redonner vie aux objets qui ont traversé le temps, en respectant scrupuleusement la déontologie des Restaurateurs du Patrimoine, héritage reçu des plus éminents maîtres-artisans.
L’atelier Deodato est membre des Ateliers d’Art de France et des Ateliers d’Art de Saint-Germain-en-Laye.

Atelier de Sophie Deodato 21 rue de Pologne 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France
Découverte du métier d’ébéniste spécialisé en restauration de mobilier

© Sophie Deodato

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