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Visite de la galerie d’art Carré d’artistes, Galerie d’art Carré d’artistes, Saint-Germain-en-Laye

samedi 19 septembre 2026 · Galerie d'art Carré d'artistes · Saint-Germain-en-Laye

Visite de la galerie d’art Carré d’artistes, Galerie d’art Carré d’artistes, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Galerie d'art Carré d'artistes
Adresse
3 rue des Louviers 78100 Saint-Germain-en-Laye
Ville
78100 Saint-Germain-en-Laye
Département
Yvelines

Visite de la galerie d’art Carré d’artistes 19 et 20 septembre Galerie d’art Carré d’artistes Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Découverte des œuvres ( peintures, sculptures, lampes,..) et des parcours des artistes exposés.

Galerie d’art Carré d’artistes 3 rue des Louviers 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France
Visite commentée

© Carré d’artistes

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