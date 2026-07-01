AGENDA · Saint-Germain-en-Laye
Visite de la galerie d’art Carré d’artistes, Galerie d’art Carré d’artistes, Saint-Germain-en-Laye
samedi 19 septembre 2026 · Galerie d'art Carré d'artistes · Saint-Germain-en-Laye
Informations pratiques
Visite de la galerie d’art Carré d’artistes 19 et 20 septembre Galerie d’art Carré d’artistes Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Découverte des œuvres ( peintures, sculptures, lampes,..) et des parcours des artistes exposés.
Galerie d’art Carré d’artistes 3 rue des Louviers 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France
Visite commentée
© Carré d’artistes
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