Le métier de tapissier décorateur, JP Manufacture, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Le métier de tapissier décorateur Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 JP Manufacture Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Découverte du métier de tapissier décorateur :

Venez découvrir les contrées du fait main, du personnalisé et personnalisable, de l’unique, où la qualité prime sur la quantité.

JP Manufacture 11 rue Saint-Christophe 78100 Saint-Germain-En-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France

Atelier « Découverte du métier de tapissier décorateur »

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