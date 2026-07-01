AGENDA · Saint-Germain-en-Laye
Le métier de tapissier décorateur, JP Manufacture, Saint-Germain-en-Laye
samedi 19 septembre 2026 · JP Manufacture · Saint-Germain-en-Laye
Informations pratiques
Le métier de tapissier décorateur Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 JP Manufacture Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Découverte du métier de tapissier décorateur :
Venez découvrir les contrées du fait main, du personnalisé et personnalisable, de l’unique, où la qualité prime sur la quantité.
JP Manufacture 11 rue Saint-Christophe 78100 Saint-Germain-En-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France
Atelier « Découverte du métier de tapissier décorateur »
© Jpmanufacture
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