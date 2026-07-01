Exposition de photographies de lumière, Atelier d’Aurélia Bizouard, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Exposition de photographies de lumière 19 et 20 septembre Atelier d’Aurélia Bizouard Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La série, réalisée par l’artiste Aurélia Bizouard et présentée dans son atelier, regroupe un ensemble de photographies-tableaux “peints” par la lumière. Si vous le souhaitez, vous pourrez aussi vivre son processus créatif et devenir une œuvre de lumière.

Atelier d’Aurélia Bizouard 37 rue wauthier 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France

Exposition de photographies de lumière

© Aurélia Bizouard