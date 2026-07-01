Visite du temple maçonnique de Saint-Germain-en-Laye, Temple maçonnique La Bonne Foi, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Visite du temple maçonnique de Saint-Germain-en-Laye 19 et 20 septembre Temple maçonnique La Bonne Foi Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée des locaux et présentation commentée d’objets et de décors maçonniques.

Temple maçonnique La Bonne Foi 46 rue du Maréchal Joffre 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

Visite commentée

© LBF 2026