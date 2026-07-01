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Visite insolite de la médiathèque Marc-Ferro, Médiathèque Marc-Ferro, Saint-Germain-en-Laye

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Marc-Ferro · Saint-Germain-en-Laye

Visite insolite de la médiathèque Marc-Ferro, Médiathèque Marc-Ferro, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Marc-Ferro
Adresse
9 rue Henri IV 78100 Saint-Germain-en-Laye
Ville
78100 Saint-Germain-en-Laye
Département
Yvelines

Visite insolite de la médiathèque Marc-Ferro Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Marc-Ferro Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Venez découvrir les secrets cachés de la médiathèque lors d’une visite inédite de lieux habituellement inaccessibles…
À partir de 10 ans.

Médiathèque Marc-Ferro 9 rue Henri IV 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 70 46 40 00 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@saintgermainenlaye.fr »}]
Visite commentée

© Jacques PARAY

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