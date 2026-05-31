Africolor – Léonie, Jardin du Théâtre Municipal des Roches, Montreuil

Africolor – Léonie Jeudi 16 juillet, 19h00 Jardin du Théâtre Municipal des Roches Seine-Saint-Denis

gratuit, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T19:00:00+02:00 – 2026-07-16T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-16T19:00:00+02:00 – 2026-07-16T20:30:00+02:00

Léonie, artiste autrice-compositrice et interprète, crée un univers où le RnB, la Neo Soul et le hip-hop s’entrelacent pour façonner une expérience envoûtante et immersive. Au cœur de son œuvre palpite une énergie lumineuse et mystique qui traverse chaque note, invitant les auditeurs à explorer un monde intemporel où Léonie célèbre le pouvoir de l’émancipation, encourageant chacun à embrasser sa propre lumière et à rayonner sans limites.

Jardin du Théâtre Municipal des Roches 19 Rue Antoinette, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Branly – Boissière Seine-Saint-Denis Île-de-France 0171862880 https://lesroches-montreuil.fr/ https://www.facebook.com/LesRochesMaisondespratiquesamateurs [{« type »: « email », « value »: « lesroches@montreuil.fr »}] Le Jardin du Théâtre des Roches, lieu pluridisciplinaire de pratiques artistiques et culturelles vous accueil durant la période de mai à septembre pour des représentations de spectacles en extérieur. Billetterie ou accès libre en fonction des événements

Léonie crée un univers où le RnB, la Neo Soul et le hip-hop s’entrelacent pour façonner une expérience envoûtante et immersive. concert spectacle

@nessy.drtg