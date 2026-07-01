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LEONIE, Jardin du Théâtre des Roches, Montreuil

jeudi 16 juillet 2026 · Jardin du Théâtre des Roches · Montreuil

LEONIE, Jardin du Théâtre des Roches, Montreuil

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
Jardin du Théâtre des Roches
Adresse
86 rue Emile Beaufils
Ville
93100 Montreuil
Département
Seine-Saint-Denis
Tarif
Entrée libre

LEONIE Jeudi 16 juillet, 19h00 Jardin du Théâtre des Roches Seine-Saint-Denis

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T19:00:00+02:00 – 2026-07-16T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-16T19:00:00+02:00 – 2026-07-16T20:00:00+02:00

⭐LEONIE ⭐
JEU. 16 JUILLET – 19:00
Jardin du Théâtre des Roches – Montreuil
Entrée libre / Buvette et restauration @recolteurbaine
Ouverture du des portes – 18:00
Leonie, artiste autrice-compositrice et interprète, crée un univers où le RnB, la Neo Soul et le hip-hop s’entrelacent pour façonner une expérience envoûtante et immersive. Au cœur de son œuvre palpite une énergie lumineuse et mystique qui traverse chaque note, invitant les auditeurs à explorer un monde intemporel où Léonie célèbre le pouvoir de l’émancipation, encourageant chacun à embrasser sa propre lumière et à rayonner sans limites.
: @nessy.drtg
: Leonie – Floating (Visualiser)
Leonie – voix, lead
Nicolas Chua – basse
Sofiane Messarat – guitare
Adlane Aliouche – clavier
Ignacio S. Gonzalez – batterie

Jardin du Théâtre des Roches 86 rue Emile Beaufils Montreuil 93100 Branly – Boissière Seine-Saint-Denis Île-de-France
AFRICOLORZ, (F)ESTIVAL À MONTREUIL rnb soul

nessy.drtg

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