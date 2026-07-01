LEONIE, Jardin du Théâtre des Roches, Montreuil
jeudi 16 juillet 2026 · Jardin du Théâtre des Roches · Montreuil
Informations pratiques
LEONIE Jeudi 16 juillet, 19h00 Jardin du Théâtre des Roches Seine-Saint-Denis
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T19:00:00+02:00 – 2026-07-16T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-16T19:00:00+02:00 – 2026-07-16T20:00:00+02:00
⭐LEONIE ⭐
JEU. 16 JUILLET – 19:00
Jardin du Théâtre des Roches – Montreuil
Entrée libre / Buvette et restauration @recolteurbaine
Ouverture du des portes – 18:00
Leonie, artiste autrice-compositrice et interprète, crée un univers où le RnB, la Neo Soul et le hip-hop s’entrelacent pour façonner une expérience envoûtante et immersive. Au cœur de son œuvre palpite une énergie lumineuse et mystique qui traverse chaque note, invitant les auditeurs à explorer un monde intemporel où Léonie célèbre le pouvoir de l’émancipation, encourageant chacun à embrasser sa propre lumière et à rayonner sans limites.
: @nessy.drtg
: Leonie – Floating (Visualiser)
Leonie – voix, lead
Nicolas Chua – basse
Sofiane Messarat – guitare
Adlane Aliouche – clavier
Ignacio S. Gonzalez – batterie
Jardin du Théâtre des Roches 86 rue Emile Beaufils Montreuil 93100 Branly – Boissière Seine-Saint-Denis Île-de-France
AFRICOLORZ, (F)ESTIVAL À MONTREUIL rnb soul
nessy.drtg
À voir aussi à Montreuil (Seine-Saint-Denis)
- Ce Jour, Jardin du Théâtre Municipal des Roches, Montreuil 3 juillet 2026
- Rêve Parade aux Murs à Pêches – Montreuil, Murs à Pêches, Montreuil 4 juillet 2026
- Spectacle Flamenco avec Lorena Rodriguez, Alberto Garcia & Dani Barba Théâtre Thénardier Montreuil 6 juillet 2026
- Atelier création de sirops avec l’Association Culture(s) en Herbe(s), Parcelles de l’association Murs à pêches, Montreuil 9 juillet 2026
- Fado et cirque, Jardin du Théâtre Municipal des Roches, Montreuil 9 juillet 2026