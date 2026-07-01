LEONIE, Jardin du Théâtre des Roches, Montreuil

Informations pratiques

LEONIE Jeudi 16 juillet, 19h00 Jardin du Théâtre des Roches Seine-Saint-Denis

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T19:00:00+02:00 – 2026-07-16T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-16T19:00:00+02:00 – 2026-07-16T20:00:00+02:00

⭐LEONIE ⭐

JEU. 16 JUILLET – 19:00

Jardin du Théâtre des Roches – Montreuil

Entrée libre / Buvette et restauration @recolteurbaine

Ouverture du des portes – 18:00

Leonie, artiste autrice-compositrice et interprète, crée un univers où le RnB, la Neo Soul et le hip-hop s’entrelacent pour façonner une expérience envoûtante et immersive. Au cœur de son œuvre palpite une énergie lumineuse et mystique qui traverse chaque note, invitant les auditeurs à explorer un monde intemporel où Léonie célèbre le pouvoir de l’émancipation, encourageant chacun à embrasser sa propre lumière et à rayonner sans limites.

: @nessy.drtg

: Leonie – Floating (Visualiser)

Leonie – voix, lead

Nicolas Chua – basse

Sofiane Messarat – guitare

Adlane Aliouche – clavier

Ignacio S. Gonzalez – batterie

Jardin du Théâtre des Roches 86 rue Emile Beaufils Montreuil 93100 Branly – Boissière Seine-Saint-Denis Île-de-France

AFRICOLORZ, (F)ESTIVAL À MONTREUIL rnb soul

nessy.drtg