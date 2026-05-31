Tony Marlow Trio, Jardin du Théâtre Municipal des Roches, Montreuil

Tony Marlow Trio Jeudi 23 juillet, 19h00 Jardin du Théâtre Municipal des Roches Seine-Saint-Denis

gratuit, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T19:00:00+02:00 – 2026-07-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-23T19:00:00+02:00 – 2026-07-23T20:30:00+02:00

Chanteur, guitariste et batteur, Tony Marlow a fait du Rock ‘n’ Roll un art de vivre depuis plusieurs décennies.

Avec ses différents groupes (Rockin’ Rebels, Tony Marlow Blue Five, Betty and the Bops, Guitar Party, K’ptain Kidd, Marlow Rider, Alicia F!), il a une trentaine d’albums à son actif .

Il a partagé la scène avec les Stray Cats, Mink de Ville, Wilko Johnson, Scotty Moore, James Burton, Carl Perkins, Crazy Cavan. Tony Marlow a également joué 6 fois à l’Olympia et sillonné la France et l’Europe, de clubs en festivals.

Son chant influencé par Elvis Presley, Johnny Kidd, John Fogerty est indissociable de son jeu de guitare où se télescopent les guitaristes rockabilly ainsi que Johnny Winter et Jimi Hendrix.

Jardin du Théâtre Municipal des Roches 19 Rue Antoinette, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Branly – Boissière Seine-Saint-Denis Île-de-France 0171862880 https://lesroches-montreuil.fr/ https://www.facebook.com/LesRochesMaisondespratiquesamateurs [{« type »: « email », « value »: « lesroches@montreuil.fr »}] Le Jardin du Théâtre des Roches, lieu pluridisciplinaire de pratiques artistiques et culturelles vous accueil durant la période de mai à septembre pour des représentations de spectacles en extérieur. Billetterie ou accès libre en fonction des événements

Figure du rock’n’roll, Tony Marlow embrase la scène : guitare flamboyante, chant habité, énergie pure, décennies d’albums et concerts mythiques à travers l’Europe, clubs, festivals, Olympia. concert spectacle

Tony Marlow Music