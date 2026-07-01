Una lacrima sul viso par la Cie Le cri de la salade, Parcelles de l’association Murs à pêches, Montreuil

Informations pratiques

Una lacrima sul viso par la Cie Le cri de la salade Dimanche 19 juillet, 17h00 Parcelles de l’association Murs à pêches Seine-Saint-Denis

Dès 9 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T17:00:00+02:00 – 2026-07-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-19T17:00:00+02:00 – 2026-07-19T18:00:00+02:00

Un théâtre en plusieurs fragments, énigmatique, primitif et absurde, onirique et burlesque. Une pièce avec peu de paroles, visuelle et corporelle, autour de figures tour à tour inquiétantes, légères, bouffonnes. Una lacrima sul viso propose une traversée de sensations et d’affects où circulent des puissances d’amour et de mort.

De Leïla Chik.

Avec Leïla Chik et Francis Rigal

Parcelles de l’association Murs à pêches Impasse Gobétue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 98 95 88 57 http://www.mursapeches.org

Théâtre