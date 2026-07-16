AFRICOLORZ, LEZ’ARTS DANS LES MURS, Montreuil

Informations pratiques

AFRICOLORZ Samedi 18 juillet, 15h00 LEZ’ARTS DANS LES MURS Seine-Saint-Denis

Entrée à prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T15:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-18T15:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:30:00+02:00

18 JUILLET – LES LEZ’ARTS DANS LES MURS (69, rue Pierre de Montreuil – Montreuil) / 15:00 – 00:00 (prix libre)

15:00 : ateliers, spectacle de danse…

18:30 – 19:30

INGOBA (@ingoba_officiel)

Voix solaire et interprète habitée, Ingoba capture sur scène l’essence des amours d’été : ces passions éphémères, brûlantes et inoubliables. Accompagnée de son guitariste Hugo BRIZZI, elle revisite ses compositions avec une complicité rare. Dans cette formule épurée en guitare-voix, chaque morceau se dépouille de ses artifices pour révéler son âme la plus pure, transformant le concert en une confidence intime et magnétique.

Entre douceur mélancolique et énergie vibrante, le duo transporte le public dans un voyage sensoriel où la musique devient une expérience de partage absolu. Une présence scénique authentique et une alchimie musicale à découvrir absolument sur scène cet été.

19:45 – 20:45

ŸEND (@yendsetter)

ŸEND – artiste française algéro-guadeloupéenne – tisse une odyssée sonore où rap introspectif et R&B sensuel croisent l’afro-alternatif.

21:00 – 22:00

SONGO (@songo.goda)

SONGO est une DJ, chanteuse et productrice franco-djiboutienne basée à Paris. Son parcours nomade entre l’Afrique, l’Europe et les Amériques, où elle a vécu et performé, nourrit une identité sonore riche, à la croisée des rythmes afro-futuristes et ancestraux, de la house, du funk brésilien et de la club music contemporaine.

À travers des sets organiques et haut en énergie, elle développe des performances pensées comme des espaces de libération collective, de danse et de reconnexion à soi, où la musique retrouve son pouvoir de transformation.

22:00 – 23:30

KALI KALITÉ (@kalikalitee)

DJ Kali Kalité propose une fusion percutante entre rythmes afro, caribéens et sons club internationaux. De l’amapiano au GQOM, en passant par le dancehall, le UKG ou le R&B, ses sets hybrides font vibrer les corps et les identités. Une énergie brute et élégante, pensée pour faire danser au-delà des frontières.

LEZ’ARTS DANS LES MURS 69 rue pierre de montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France

(F)ESTIVAL À MONTREUIL

Illustration : Maud Sourbes