Afro Heaven Spécial Weekend Fête De La Musique !! Le Chinois Montreuil
Afro Heaven Spécial Weekend Fête De La Musique !! Le Chinois Montreuil samedi 20 juin 2026.
AFRO & TROPICAL VIBES PARTY avec un voyage musical entre l’Afrique, les Caraïbes, l’Amérique Latine et le Brésil avec une nuit 100% chaleur, danse et good vibes.
Une immersion dans les sonorités les plus vibrantes de l’Afrique et de ses diasporas : Afrobeats, Amapiano, Dancehall, Shatta, Kompa, Zouk, Bouyon, Reggaeton, Baile Funk, Salsa et Afro-Electro.
Entre classiques incontournables et nouveautés venues des quatre coins du monde, prépare-toi à une nuit de danse, de chaleur et de pur lâcher-prise jusqu’au lever du soleil.
AFRO VIBES AROUND THE WORLD
Africa • Caribbean • Brazil • Latin America
Good vibes only
Dance until sunrise
Tropical atmosphere
Line up
DJ SPARK
GHOST NEBULA
DJ CUCURUCHO
GROOVALIZACION DJs
Ce vendredi 19 juin AFRO HEAVEN prend le mythique Chinois Montreuil avec une édition spéciale pour le weekend de la Fête de la Musique !!
Le vendredi 19 juin 2026
de 22h30 à 05h00
payant
5 à 15 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T01:30:00+02:00
fin : 2026-06-20T08:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T22:30:00+02:00_2026-06-19T05:00:00+02:00
Le Chinois 6, place du Marché 93100 Côté rue et non pas sur les quais de SeineMontreuil
https://www.facebook.com/events/1874268629905408
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