Afro Hype – Modern Afro Sounds Party à La Java !!, La Java, Paris

Afro Hype – Modern Afro Sounds Party à La Java !! Jeudi 7 mai, 23h00 La Java Paris

10/15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T23:00:00+02:00 – 2026-05-07T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-07T23:00:00+02:00 – 2026-05-07T23:59:00+02:00

RDV jeudi 7 MAI (veille jour férié) avec la soirée AFRO HYPE à LA JAVA à Paris 10 !! ☀️

Modern afro sounds party de 23h à 6h au temple de la fiesta à Belleville avec son superbe sound-system pour une plongée festive dans les sonorités afro urbaines qui vont te faire vibrer avec les musiques plus innovantes et fresh de la planète Afro et ses diasporas ! ✊ ✨

★|★▬▬▬▬▬▬ AFRO HYPE ▬▬▬▬▬▬★|★

▼▲ MODERN AFRO SOUNDS PARTY ! ▲▼

#afrovibes #afroelectro #afrourban #afrobeats

#afrofutre #afrohouse #amapiano #batida #gqom

#shatta #dancehall #caribbean #bouyon #neozouk

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LINE UP

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GHOST NEBULA

✨ Afro-future & Amapiano ✨

DJ CUCURUCHO

✨ Afrobeats & Afro Urban Grooves ✨

SPARK

✨ Shatta & Afro-Caribbean vibes ✨

SKOR16

✨ Afro diasporic sounds ✨

GROOVALIZACION DJs

✨ Afro & Caribbean riddims ✨

️ TARIFS :

Prevente all night 10€ (+ frais)

https://shotgun.live/events/afro-hype

Sur place : 15€

Jeudi 7 MAI (veille jour férié)

⏰ 23H-6H

ℹ️ Infos pratiques

La Java – Paris 10 | Ⓜ️ Belleville

105 rue du Faubourg du Temple

La Java 105 rue du Faubourg du Temple Paris 10e Paris 75010 Quartier de l’Hôpital Saint-Louis Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/events/afro-hype »}] [{« link »: « https://shotgun.live/events/afro-hype »}]

Modern afro sounds party ce 7 mai pour une plongée festive dans les sonorités afro urbaines qui vont te faire vibrer avec les musiques plus innovantes et fresh de la planète Afro et ses diasporas ! afro afrobeats

Toni Groova