After-pride w/ fêtard.e.s x Jardin21 – Open Air Jardin21 Paris

Imaginée par Frédéric Djaaleb – DJ, acteur et figure incontournable de la nuit électronique – TIMIT célèbre avec ferveur l’esprit originel du dancefloor queer, entre fête et engagement militant. Pour cette édition XXL de la Pride 2026, l’événement investit quatre lieux emblématiques du renouveau nocturne parisien : Jardin21, Mia Mao, Glazart et Kilomètre25.

Au Jardin21, le collectif fêtard.e.s signe la programmation 2026, dans le cadre de TIMIT.

Collectif vibrant à la croisée des musiques électroniques et de l’art drag, fêtard.e.s est fier de prendre possession du Jardin21 le 27 juin. Né d’un groupe d’ami·es gravitant autour de l’univers Shivaling et de la performance, le collectif s’est formé lors de la Braderie de Lille 2025 avec une ambition claire : créer des fêtes libres, politiques et résolument bruyantes.

Porté par les DJs JULIET et DELETER, et incarné par les artistes drag Karmia, Llapuss et Stargirl, fêtard.e.s rassemble autour d’une vision commune : faire de la fête un espace d’expression artistique et collective. Entre esthétique trance et performances irrévérencieuses, le collectif signe, à l’occasion de la Pride 2026, son arrivée sur la scène parisienne.

Timetable :

20H – 20H30 : Blindtest drag sur le thème de la Pride

20H30 – 22H30 : DJ Set Orion

22H30 – 00H30 : DJ Set Shival

00H30 – 01H00 : Performances Drag (Stargirl, Llapuss, Karmia)

01H00 – 04H00 : DJ Set DELETER

✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 04h

✿ DJ sets : 20h – 04h

Pour cette date exceptionnelle, fêtard.e.s invite les DJs Shival et Orion à célébrer les fiertés queer le 27 juin.

Le samedi 27 juin 2026

de 20h00 à 04h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T07:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T20:00:00+02:00_2026-06-27T04:00:00+02:00

Jardin21 12a, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris



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