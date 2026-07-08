After Show concert de Content Fernand Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen

Informations pratiques

Caen

After Show concert de Content Fernand

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15 21:30:00

fin : 2027-01-15

Date(s) :

2027-01-15

Duo rock français mêlant punk et chanson, Content Fernand propose une musique faussement naïve portée par des textes crus et décalés qui interrogent avec profondeur le quotidien et la complexité humaine.

Duo rock français mêlant punk et chanson, Content Fernand propose une musique faussement naïve portée par des textes crus et décalés qui interrogent avec profondeur le quotidien et la complexité humaine. Lancé en 2024, le groupe revendique une pop libre de toute contrainte et a rapidement marqué les esprits avec son premier single Voleur , largement remarqué en ligne.

Après la représentation du spectacle Oui ? . Entrée libre. .

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

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English : After Show concert de Content Fernand

A French rock duo blending punk and chanson, Content Fernand offer music that is deceptively naïve, underpinned by raw and offbeat lyrics that offer a profound exploration of everyday life and human complexity.

L’événement After Show concert de Content Fernand Caen a été mis à jour le 2026-07-08 par Calvados Attractivité