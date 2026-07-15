After Show concert de Rougir Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen
mercredi 7 avril 2027 · Comédie de Caen Théâtre des Cordes · Caen
Informations pratiques
Caen
After Show concert de Rougir
Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-06 22:00:00
fin : 2027-04-06
Date(s) :
2027-04-06
Duo caennais formé en 2023, Rougir mêle rock, électro et pop dans une musique intense portée par la voix puissante de Maela et un univers entre douceur, rage et transe.
Duo caennais formé en 2023, Rougir mêle rock, électro et pop dans une musique intense portée par la voix puissante de Maela et un univers entre douceur, rage et transe.
Après la représentation de Le Conseil des méchants . Entrée libre. .
Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : After Show concert de Rougir
Formed in Caen in 2023, Rougir blend rock, electro and pop into intense music driven by Maela’s powerful vocals and a sound that oscillates between gentleness, rage and trance.
L’événement After Show concert de Rougir Caen a été mis à jour le 2026-07-08 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Caen (Calvados)
- Atelier Construire romain des matériaux à la façade Le Pavillon Caen 15 juillet 2026
- Construire romain des matériaux à la façade Le Pavillon Caen 15 juillet 2026
- Visite guidée du Parcours d’œuvres du Millénaire de Caen Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer Caen 15 juillet 2026
- Les Étonnants Patrimoines Loup garou géant Les villageois se réveillent ! Caen 15 juillet 2026
- Visite animée Le jardin médicinal de petit Hyacinthe Musée de Normandie Caen 16 juillet 2026