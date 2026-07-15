After Show concert de Rougir Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen

Informations pratiques

Caen

After Show concert de Rougir

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-06 22:00:00

fin : 2027-04-06

Date(s) :

2027-04-06

Duo caennais formé en 2023, Rougir mêle rock, électro et pop dans une musique intense portée par la voix puissante de Maela et un univers entre douceur, rage et transe.

Duo caennais formé en 2023, Rougir mêle rock, électro et pop dans une musique intense portée par la voix puissante de Maela et un univers entre douceur, rage et transe.

Après la représentation de Le Conseil des méchants . Entrée libre. .

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

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English : After Show concert de Rougir

Formed in Caen in 2023, Rougir blend rock, electro and pop into intense music driven by Maela’s powerful vocals and a sound that oscillates between gentleness, rage and trance.

L’événement After Show concert de Rougir Caen a été mis à jour le 2026-07-08 par Calvados Attractivité