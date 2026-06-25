AfterWorks dansant Latino by Rock’Caliente Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

AfterWorks dansant Latino by Rock’Caliente

Jeudi 25 juin 2026 de 19h à 0h.

Du 03/07 au 04/09/2026 le vendredi de 19h à 0h. 18 Forum des Cardeurs Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-25 19:00:00

fin : 2026-09-04 00:00:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-03

Les AfterWorks Latino un cours d’initiation de 45 minutes de Salsa ou de Bachata suivi d’une ambiance et animations Salsa & Bachata en plein-air.

Pour la 5e année consécutive, les AfterWorks Latino reviennent pour animer vos soirées estivales ! Après une superbe saison l’an dernier… on retourne à la mythique Place des Cardeurs pour un nouvel été 100% convivial, festif et dansant en Salsa, Bachata & Co.



Les AfterWorks by Rock’Caliente qu’est-ce que c’est ?

On vous attend tous les vendredis de l’été en haut de la Place des Cardeurs: on danse en plein-air au centre ville d’Aix-en-Provence !

Ces AfterWorks se déroulent en partenariat avec les bars/restaurants Chez Lion x Caffé des Cardeurs, Dada Cardeurs, La Girafe, Le Papagayo et Pompette.



Que vous soyez danseur confirmé, débutant… ou simplement venu profiter d’une sortie entre amis, tout le monde est le bienvenu pour danser et/ou découvrir. On est heureux de pouvoir vous proposer ces rendez-vous et passer un bel été tous ensemble.



// Le programme de l’été //

à 19h Installez-vous en terrasse !

à 19h15 à 20h Cours d’initiation de Salsa ou Bachata

de 20h à minuit Mix Latino SB avec DJ



Consommation avec les restaurants partenaires. Si vous voulez boire un verre ou manger un bout (planches, tapas, salades, burgers…), n’hésitez pas à commander auprès de nos partenaires cela permettra à la soirée de perdurer !

⚠ Réservation recommandée

Chez Lion Cardeurs 04 42 59 58 89

Dada Cardeurs 04 42 21 17 07

La Girafe 06 09 43 88 26

Le Papagayo 09 54 59 44 23

Pompette pompetteaix.taplink.bio



Pour plus de confort sur la piste et faciliter la circulation du personnel, nous vous conseillons de venir léger. Privilégiez les petits sacs et effets personnels peu encombrants. Merci à tous pour votre compréhension. .

18 Forum des Cardeurs Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 82 65 09 contact@rockcaliente.fr

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English :

Latino AfterWorks: a 45-minute introductory class in salsa or bachata, followed by an outdoor salsa and bachata party with live music and entertainment.

L’événement AfterWorks dansant Latino by Rock’Caliente Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence