AG et Conférence Simon de Nantua ou le marchand forain Impasse de la Villedieu Saint-Maixent-l’École

AG ordinaire de la Société Historique du Val de Sèvre.

Conférence Simon de Nantua ou le marchand forain, un best-seller du livre d’éducation populaire du XIXème siècle.

Par Catherine PICHOT.

Entrée libre et gratuite. .

