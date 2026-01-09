AG et Conférence Simon de Nantua ou le marchand forain Impasse de la Villedieu Saint-Maixent-l’École
AG ordinaire de la Société Historique du Val de Sèvre.
Conférence Simon de Nantua ou le marchand forain, un best-seller du livre d’éducation populaire du XIXème siècle.
Par Catherine PICHOT.
Entrée libre et gratuite. .
Impasse de la Villedieu Hotel Chauray Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine societe.historique.valdesevre79@outlook.fr
