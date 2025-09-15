Agenda artistique du Conservatoire Municipal Francis Poulenc Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS
Agenda artistique du Conservatoire Municipal Francis Poulenc Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS lundi 15 septembre 2025.
Sur cette page, vous trouverez les principaux événements du CMA 16 : spectacles de musique, de danse et de théâtre, masterclasses… Sur la scène de notre auditorium ou bien hors les murs, élèves et professeurs vous donnent rendez-vous pour partager des moments artistiques uniques.
Le Conservatoire Muncipal du 16ème vous propose chaque année une saison artistique riche et variée.
Du lundi 15 septembre 2025 au samedi 27 juin 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-15T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T01:59:59+02:00
Date(s) :
Conservatoire Municipal Francis Poulenc 11, rue Jean de la Fontaine 75016 PARIS
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