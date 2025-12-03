Agenda Culturel du Conservatoire Charles Munch Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

Concerts, auditions et évènements de février 2026, dans et hors les murs (Auditorium et Salle des ensembles Charles Munch : 7, rue Duranti 75011 Paris. Site Piver : 7, passage Piver 75011 Paris) Mardi 3 février 2026

JAZZ : Audition Blue Note avec Les ateliers de Debora Seffer, Philippe Georges, Juliette Marçais, Virginie Daïde.

AUDITORIUM Charles Munch 20:15 – 21:50 Vendredi 6 février 2026

GUITARE : Audition de élèves de guitare de Baptise Erard et Matéo Camisassa

AUDITORIUM Charles Munch 19:00 – 20:30 Samedi 7 février 2026

PERCUSSIONS : Concert de musique de chambre percussion avec le Duo Haïkaï, Lorenzo Manquillet et Ivan Oesinger, duo de percussion, Marimba. Concert de restitution après 3 Master class au Conservatoire

AUDITORIUM Charles Munch 16:30 – 18:00 Mercredi 11 février 2026

FLUTE ALORS ! : Audition de flute traversière des élèves de Eleni Kappa, Matteo Cesari, classe d’accompagnement piano de Lucile Stenou

AUDITORIUM Charles Munch 18:30 – 19:30 Vendredi 13 février 2026

TOUS EN SCENE : Audition des classes instrumentales, accompagnées au piano par Lucile STEUNOU

AUDITORIUM Charles Munch 18:30 – 19:45

Audition des classes de clarinette de Gaëlle Bagot et saxophone de Juliette Marçais : « Du duo au quintette! «

Salle des ensembles Charles Munch 19:30 à 21:00

Affaire Piano : Concert par les classes de piano du conservatoire Charles Munch

AUDITORIUM Charles Munch 20:00-21:30

Ecriture et mise en voix autour d’Ecarlate de Christine Pawlowska. Par les élèves du cours corps-impro et théâtre de Catherine Salvini. Atelier animé par Shane Haddad

Théâtre de la Bastille, 76 rue de la Roquette 75011 Paris 19h00 Lundi 16 février 2026

Salon Piver : Audition des classes instrumentales et vocales du département de musique ancienne (Julie Hassler coordinatrice)

SITE PIVER, 7 passage Piver 75011 Paris, salles Clara Schumann et Nina Simone 18:30 Mardi 17 février 2026

Orchestre Harmonie 1 et 2 : Concert des élèves des orchestres d’ instruments à vent de fin de 1er cycle et 2ème cycle, sous la direction de Pierre Boutillier

AUDITORIUM Charles Munch 20:00-21:30 Mercredi 18 février 2026

AMPIC fin de cycle 1 : Concert des classes AMPIC

AUDITORIUM Charles Munch 18h30 – 19h30 Mercredi 18 février 2026

LES MIDIS DU CONSERVATOIRE : Concert des solistes

Salle des fêtes, Mairie du 11ème 12h30 – 13h30 Jeudi 19 février 2026

Concert à l’occasion du Centenaire de la naissance de György Kurtág : Le département Piano et l’Ensemble Contemporain du Conservatoire Charles Munch vous invitent au concert anniversaire dans le cadre des Masterclass d’Arnaud Arbet autour de la musique de György Kurtág, Direction Antoine Didry Demarle

AUDITORIUM Charles Munch 20:00 – 21:45 Vendredi 20 février 2026

Concert MAA Voix-Piano : Elèves des classes des Musiques Actuelles Amplifiées de Jean Thomas

AUDITORIUM Charles Munch 19:00 – 20:30 Samedi 21 février 2026

JAZZ, Masterclass et Concert Maison du Duke – Ellington et Coltrane, avec Laurent Courthaliac : Classes de piano jazz de Leila Olivesi et Yvan Robillard (CMA11 et CMA20)

AUDITORIUM Charles Munch. Masterclass et Restitution 16:00 – 18:00

Concerts, auditions et évènements de janvier 2026, dans et hors les murs (Auditorium et Salle des ensembles Charles Munch : 7, rue Duranti 75011 Paris. Site Piver : 7, passage Piver 75011 Paris) Jeudi 8 janvier 2026

JAZZ : Conférence d’Alexandre Pierrepont intitulée « Dans le dos de Miles Davis »

Médiathèque musicale de Paris 19:00 Vendredi 9 janvier

LA JAZZETTE, Jam à la Trockette

Atelier « Learn a standard » : 18h30

Concert + Jam 19:30

La Trockette, 125, rue du Chemin Vert 75011 Paris Lundi 12 janvier 2026

Concert

Cuivres : classes de Trombone de Philippe GEORGES et classes de Tuba de Didier HAVET

AUDITORIUM Charles Munch 18:00 – 19:15

L’art du chant en France à l’époque des Lumières, classe de Julie HASSLER

Chant baroque, et instruments anciens

Airs d’opéra de Rameau, Mouret, Montéclair, Colin de Blamont

AUDITORIUM Charles Munch 20:30 – 21:30 Vendredi 16 janvier 2026

Classes AMPIC et FM / orchestre AMPIC : Airs variés par les Cordes et Cuivres et ensembles des classes AMPIC

AUDITORIUM Charles Munch 19:00-20:30 Samedi 17 janvier 2026

Affaire Piano : Concert par les classes de piano du conservatoire Charles Munch

AUDITORIUM Charles Munch 14:00-15:30

Audition de la classe de violon de Sophie MARTIN

AUDITORIUM Charles Munch 16:00 – 18:00 Mardi 20 janvier 2026

Audition de la classe de chant Lyrique de Marie-Pascale LEROY

AUDITORIUM Charles Munch 20:15 – 21:45

JAZZ : Conférence sur Melissa Aldana présentée et illustrée musicalement par les élèves des conservatoires parisiens

Pôle Jazz CRR, 53 rue Jean Jacques Rousseau (salle 5.1) 75001 Paris. 19:00 Mercredi 21 janvier 2026

Les midis du conservatoire : L’art lyrique en folie ! Concert des classes de chant Lyrique du Conservatoire

Salle des mariages MAIRIE du 11ème 12:30

Tous en scène ! Audition des classe instrumentales, accompagnées au piano par Lucile STEUNOU

AUDITORIUM Charles Munch 18:30 – 19:45 Vendredi 23 janvier 2026

JAZZ : Masterclass de Steve Pott (saxophone) sur Miles Davis et John Coltrane

Dans le cadre du projet anniversaire « Miles a cent ans »

AUDITORIUM Charles Munch 19:00 – 21:45 Samedi 24 janvier 2026

JAZZ : Conférence et piano Laurent Courthaliac : Duke Ellington, pianiste

Le jeu de piano de Duke Ellington…Money jungle, Piano reflection

Médiathèque de Paris, Forum des halles sortie St Eustache 75001 Paris Lundi 26 janvier 2026

Audition de trompette de la classe de Luc Rousselle

AUDITORIUM Charles Munch 18:00 – 19:00 Vendredi 30 janvier 2026

Compositrices au salon de Joséphine, Julie Hassler – Natalia Valentin

AUDITORIUM Charles Munch 19:00 – 20:30

Concerts, auditions et évènements de décembre 2025, dans et hors les murs (Auditorium et Salle des ensembles Charles Munch : 7, rue Duranti 75011 Paris. Site Piver : 7, passage Piver 75011 Paris) Jeudi 04 décembre 2025

DEPARTEMENT JAZZ : Conférence de Médéric Collignon dans le cadre du cycle « Miles Ahead : 100 ans de Jazz »

Médiathèque Musicale de Paris 19:00 Vendredi 05 décembre 2025

Tous en scène ! Scène ouverte des classes instrumentistes du conservatoire Charles Munch accompagnés au piano par Lucile Stenou

AUDITORIUM Charles Munch 17:00 – 19:45

« Affaire Piano » Audition des classes de piano

AUDITORIUM Charles Munch 20:00-22:00 Samedi 06 décembre 2025

DEPARTEMENT JAZZ : JAM SESSION avec les Beatmakers de l’association Loop Session dans le cadre du cycle « Miles Ahead : 100 ans de Jazz » .Médiathèque Musicale de Paris 19h00- 21h30 Mardi 09 décembre 2025

La contrebasse dans tous ses états! avec Claude Tchamitchian et la classe de contrebasse de Charlotte Testu

AUDITORIUM Charles Munch 20:30-22:00

DEPARTEMENT JAZZ : Conférence sur Ella Fitzgerald présentée par les élèves du cours d’histoire de Jazz de Stéphane Audard et les classe de chant de Virginie Capizzi

Pôle Jazz CRR 53, rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris. 19:00 Mercredi 10 décembre 2025

Concert de Noël : Concert des classes de chant lyrique, chant jazz et chœurs préparatoires, filière voix, chœur Charles Munch

Premier concert : 18h00

Deuxième concert : 20h00

AUDITORIUM Charles Munch Vendredi 12 décembre 2025

ORFEO de Monteverdi : Opéra baroque par le département instrumental et vocal de musique ancienne du conservatoire.

AUDITORIUM Charles Munch 19:00 Samedi 13 décembre 2025

Audition flûte à bec-piano, classe de flûte à bec de Nathalie Liess

AUDITORIUM Charles Munch 14:00 – 16:30

Audition de Harpe, classe d’Aurélie Saraf

Salle des ensembles Charles Munch 14:30 – 15:30

Audition des classes ENJEUX de Fabrice Loyal avec l’ensemble Ondes Plurielles

Salle des ensembles Charles Munch 16:30 à 17:30

Audition Violoncelle, classe de Raphaël Moraly

AUDITORIUM Charles Munch 17:00 à 19:00 Lundi 15 décembre 2025

Fanfare story : Concert de l’Orchestre de fanfare, dirigé par Philippe Georges et Didier Havet avec la venue d’un invité surprise.

AUDITORIUM Charles Munch 19:20 – 20:00

Salon Piver : Audition des classes instrumentales et vocales du département de musique ancienne (Julie Hassler coordinatrice)

SITE PIVER, 7 passage Piver 75011 Paris, salles Clara Schumann et Nina Simone 18:30 Mercredi 17 décembre 2025

Orchestre ENJEUX :

1ère partie : rodage du concours supérieur de piano par Jules Flosi, Nathanaël Ferrier-Mesguich.

2ème partie : Premier mouvement du 2ème concerto de Rachmaninov, Didier Nguyen, piano, direction Baptiste Nguyen. 24ème Concerto pour piano de Mozart par Gaspard Thomas.

AUDITORIUM Charles Munch 20:00 Jeudi 18 décembre 2025

« Entre nous » : Audition de la classe de Sandrine Constantin

SITE PIVER, 7 passage Piver 75011 Paris, salle Clara Schumann 19:00

Concert de l’Orchestre symphonique Charles Munch en l’honneur des 150 ans de Georges Bizet avec L’arlésienne et de Maurice Ravel avec Le Boléro

AUDITORIUM Charles Munch 17:45-22:00 Vendredi 19 décembre 2025

Musiques Actuelles : « les amplis à 11 » par les classes instrumentales et vocales du département de musique actuelle.

AUDITORIUM Charles Munch 19:00-21:45 Dimanche 21 décembre 2025

CONCERT DE NOEL DU CHŒUR CHARLES MUNCH, direction Christophe Barroso et de la classe d’art lyrique de Marie-Pascale Geoffroy avec au piano, Denis Dubois

Eglise Saint Joseph des Nations 4, rue Darboy 75011 Paris 16h00-17h00

Retrouvez les évènements, spectacles et temps forts du Conservatoire Charles Munch

Du mercredi 03 décembre 2025 au mardi 30 juin 2026 :

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Attention certains évènements peuvent toutefois nécessiter une réservation, voir précision le cas échéant.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-03T01:00:00+01:00

fin : 2026-07-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti 75011 PARIS

conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr



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