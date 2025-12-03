Agenda Culturel du Conservatoire Charles Munch Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS
Agenda Culturel du Conservatoire Charles Munch Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS mercredi 3 décembre 2025.
Concerts, auditions et évènements de juin 2026, dans et hors les murs (Auditorium et Salle des ensembles Charles Munch : 7, rue Duranti 75011 Paris. Site Piver : 7, passage Piver 75011 Paris)
Lundi 01/06/2026
Atelier Chant Interconservatoire des élèves d’Art dramatique
Italienne, scène et orchestre d’après J.F.Sivadier
Direction Colette Hochain
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 20:00-21:30
Mardi 02/06/2026
Audition Blue Note
Les auditions Blue note sont l’occasion de présenter au public le travail des ateliers jazz et du big band, sur des répertoires variés représentatifs des différentes époques.
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 20:00-22:00
Mercredi 03/06/2026
Concert des Orchestres Junior et Petite Symphonie
Par les classes de Iara Teixera Martins
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 18:00-19:30
Jeudi 04/06/2026
Art dramatique : Représentation de l’Atelier intergénérationnel
Tristesses d’Anne-Cécile Vandalem
Direction : Catherine Salvini
Masques et accessoires : Dylane Guyomarc’h
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 20:00-21:30
Vendredi 05/06/2026
Soirée création de musique contemporaine
Par les classes d’Aurélie Saraf, Mattéo Cesari, Eleni Kappa, Maël Bailly, Margaret Fazoline
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 18:00-19:00
Samedi 06/06/2026
Ruche Artistique à la médiathèque Violette Leduc
Les différentes classes du conservatoire Charles Munch se produisent à la médiathèque : MAA, JAZZ, claquettes, instruments, opérette, danse
Médiathèque Violette Leduc, 20 Rue Faidherbe, 75011 Paris 14:00-19:00
Samedi 06/06/2026
Audition de Harpe
Classe d’Aurélie SARAF
Salle des ensembles du Conservatoire Charles Munch, 17:00-19:00
Samedi 06/06/2026
Nuit Blanche – Soirée au Conservatoire
Installation « Le roi se meurt » par Félix Cote
https://www.paris.fr/evenements/felix-cote-le-roi-se-meurt-110401
Site Piver à partir de 19:00
Lundi 08/06/2026
Concert MEGA CUIVRES épisode 3
Evénement spectaculaire : environ 60 cuivres !
Classes de : trompette Luc Rousselle et Michel Feugère
Cor de Mathilde Sabaton
Trombone Philippe Georges
Tuba Didier Havet
(Concert donné également dans le cadre du festival de la Salpêtrière le 15 juin à 18h)
Cour de la Mairie du 11e 18:30-19:30
Mardi 09/06/2026
Concert des Orchestres Harmonie 1 & 2
Classes de Pierre Boutillier
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 20:00
Mercredi 10/06/2026
Jazzette #8
Jam session du département jazz du CMA XI, encadrée par Louise Frago
Set d’ouverture par l’Atelier de Virginie Daïdé
La Trockette, 125 Rue du Chemin Vert 75011 Paris 19:00-22:00
Opérette La Belle Hélène de Jacques Offenbach : 3 dates
Mise en scène : Clara Zammit
Direction et Piano : Margaret Fazoline
Jeudi 11/06/2026 : 2 représentations
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 14:00 & 19:30
Vendredi 12/06/2026
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 19:30
Samedi 13/06/2026
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 15:00
Lundi 15/06/2026
Chansons et madrigaux et splendeur du bel canto
Présentation de l’Atelier polyphonie renaissance et la classe de chant baroque de Julie Hassler
Au Clavecin : Thierry Schorr
19:30 Site Piver, salle Nina Simone
Lundi 15/06/2026
Concert MEGA CUIVRES épisode 3
Classes de trompette Luc Rousselle et Michel Feugère
Cor Mathilde Sabaton
Trombone Philippe Georges
Tuba Didier Havet
Festival de la Salpêtrière 18:00
Mardi 16/06/2026
Bal Renaissance ouvert à tous
Classes de Ana Yepes
Site Piver, 7 passage Piver 75011 Paris, Salle HALPRIN, 19:00 – 20:30
Mercredi 17/06/2026
Concert MAA !
Festival de la Salpêtrière 14:00
Mercredi 17/06/2026
Art dramatique
Restitution des Ateliers DECOUVERTE dirigés par Catherine Salvini
Atelier découverte 1 : Grandir d’Emmanuel Darley
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 18:00
Atelier découverte 2 : Le goût du sel de Stéphane Bientz
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 19:00
Mercredi 17/06/2026
Chœur Pop
Christophe BARROSO
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 20:30- 22:00
Mercredi 17/06/2026
Les midis du conservatoire : L’éclat de JAZZ
Par l’atelier jazz dirigé par Stéphane Audard
MAIRIE 11e 12:30
Mercredi 17/06/2026
Festival Fièvres Musicales à la Pitié-Salpêtrière
Voyage pianistique – Une Fleur pour György
Concert du Département du Conservatoire Charles Munch CMA 11
Coordination : Antoine Didry-Demarle
Par les élèves des classes de Margaret Fazoline, Véronique Menuet-Stibbe, Natalia Valentin, Sandrine Constantin, Michel Guikovaty, Didier Nguyen & Antoine Didry-Demarle
Amphithéâtre Charcot, Bâtiment Paul Castaigne, 47 Bd de l’Hôpital 75013 Paris, 14:00
Jeudi 18/06/026
Jazz au festival de la Salpêtrière
Ateliers jazz et big band du conservatoire Charles Munch
Festival de la Salpêtrière à partir de 12:00
Samedi 20/06/2026
Fanfare et petite gueule
Classe de Philippe Georges et Didier Havet
Parvis de la Mairie du 11e 18:30 à confirmer
Semaine de la danse #3
Samedi 20/06/2026
Spectacle de danse classes 1C1A 1C1B 1C1C
Classes de Valérie Grialou et Dionisia Ferreira
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 14:00
Samedi 20/06/2026
Audition de violoncelle
Classe de Raphaël Moraly
Salle Rostand 17:00-19 :00
Lundi 22/06/2026
Peau d’âne
Spectacle théâtre et musique créé par Virginie Descharmes
Avec Virginie Descharmes, Nathalie Liess, Philippe Foulon, Thierry Schorr
Conteur : Loïc Richard
Traverso : Jacques Antoine Breisch
Site Piver, salle Maria Callas 19:00
Mardi 23/06/2026
Audition de violoncelle
Classe de Fabrice Loyal
Salle Rostand 19:00-20:00
Semaine de la danse #3 :
Mardi 23/06/2026
Spectacle Post-CEC classe de Mingxi Zhang
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 20:00-21:00
Mercredi 24/06/2026
Spectacle de danse chinoise de L’école maternelle Popincourt, cours de Mingxi Zhang
Auditorium du Conservatoire Charles Munch
10:00
2 spectacles de danse 1C4 2C1 2C2 CHAD 3 et 4, classique et contemporain
Classes de Valérie Grialou, Apolline Vitte et Isabelle Renard
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 17:30 et 19:00
Mercredi 24/06/2026
Grand cours d’alto
Classes de Iara Teixera Martins et Maxime Devynck
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 12:00-15:30
Vendredi 26/06/2026 et Samedi 27/06/2026
OPERA : Atys de Jean-Baptiste Lully
Par les étudiants de l’atelier lyrique baroque et de la classe de danse baroque du CMA 11
Préparation musicale Julie Hassler
Mise en scène et gestuelle Lisandro Nesis
Chorégraphie Ana Yepes
Ensemble instrumental sous la direction de Matteo di Capua
Clavecin Thierry Schorr
Auditorium du Conservatoire Charles Munch
Vendredi 20:00-21:15 et Samedi 16:00-17h15
Lundi 29/06/2026
Salon Piver
Audition des classes du Département de Musiques anciennes coordonné par Julie Hassler
Site Piver, 7 passage Piver 75011 Paris salles Clara Schumann et Nina Simone 18:30
Lundi 29/06/2026
CONCERT PERCUSSIONS : Tous azimuts !
Classe de percussion Sandra Valette
Classe de percussions corporelles Ludovic Prével
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 19:00-22:00
Lundi 29/06/2026
Audition des classes de chant
Par les classes de Julie Hassler et de Marie Pascale Leroy
Accompagnement piano de Markrit Kirazian
Salle des Ensembles du Conservatoire Charles Munch 20:30-22:00
Mardi 30/06/2026
Orchestre Enjeux
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 20:00-21:30
Concerts, auditions et évènements de mai 2026, dans et hors les murs (Auditorium et Salle des ensembles Charles Munch : 7, rue Duranti 75011 Paris. Site Piver : 7, passage Piver 75011 Paris)
Mercredi 06/05/2026
Conférence spectacle de Ancienne
Voyage dansant du XVème au XVIIIème siècle, incluant la Renaissance et le Baroque français, ainsi que le siècle d’Or espagnol.
Par les classes d’Ana YEPES
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 19:30- 21:00
Jeudi 07/05/2026
JAZZETTE #7 Concert – jam
Jam ouverte a tou.te.s les musicien.ne.s souhaitant chanter et jouer des standards de jazz
Les élèves du département jazz, coordination Louise Frago, vous invitent à une jam session avec Coralie HYAFIL: Coco Pesto loop
La Trockette, 125 rue du Chemin Vert, 75011 Paris 19:00-21:00
Vendredi 09/05/2026
L’art pour grandir – Le petit reposé – Cie A.M.K. (Aérostat Marionnettes Kiosque) public de 0 à 3 ans
Salle des ensembles du Conservatoire Charles Munch spectacle 1 à 16:00, spectacle 2 à 17:00
sur réservation : 06 75 40 18 23
Lundi 11/05/2026
Audition de Chant lyrique
Par la classe de Julie HASSLER
Accompagnement piano : Markrit KIRAZIAN, au clavecin : Thierry SCHORR
Salle des ensembles du Conservatoire Charles Munch 20:30-22:00
Mercredi 13/05/2026
Les midis du conservatoire : L’Opérette fête le retour de la Belle Hélène
La Belle Hélène, Offenbach, version concert.
Par l’atelier Opérette du conservatoire dirigé et accompagné au piano par Margaret FAZOLINE
Mairie du 11e, 12 Place Léon Blum, 75011 Paris 12:30
Mercredi 13/05/2026
Tous en scène !
Scène ouverte des classes de musique, danse, théâtre du conservatoire. Accompagnement piano par Lucile STEUNOU
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 18:30-19:45
Mercredi 13/05/2026
Rodage évaluation de flûte traversière
Par les classes d’Eleni KAPPA
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 20:00-21:00
Projet FANFARE + PETITE GUEULE : 2 dates en mai
Par les classes de Fanfare de Philippe GEORGES, et Manon GILBERT
La classe de fanfare du conservatoire Charles Munch présente le travail de l’année avec Petite Gueule : Une performance qui allie RAP et cuivres.
Lundi 18/05/2026
Concert
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 19:00
Jeudi 28/05/2026
Concert dans le cadre du festival Onze Bouge
Parvis de la Mairie 11ème, 12 Place Léon Blum, 75011 Paris, 18:00-18:30
Mercredi 20/05/2026
ART DRAMATIQUE : Bleu comme le ciel de Norimizu AMEYA
Par les élèves du groupe Initiation Théâtre du CMA11, dirigé par Catherine Salvini
Théâtre de la Bastille, 76 Rue de la Roquette, 75011 Paris 19:00
Jeudi 21/05 et Vendredi 22/05/2026
OPERA : Les Noces de Figaro de Mozart
Atelier Lyrique du Conservatoire Charles Munch :
Direction musicale : Lucile Steunou
Mise en scène : Colette Hochain
Costumes : Séverine Bourdais
Orchestration : Classes de Rémi Beck et Marion Navone
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 20:00
Vendredi 22/05/2026
Bal des enfants
Par Sophie MARTIN
Site Piver, salle Clara Schumann 18:30-19:00
Samedi 23/05/2026
Cabaret Krump proposé par la MPAA
Concert de restitution, trio musique théâtre danse
Site Piver, 18:30-19:30
Samedi 23/05/2026
Sur un air de Marilyn
Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, un concert des classes de jazz vocal de Virginie Capizzi et de l’atelier jazz de Stéphane Audard célébrera le centenaire de la naissance de Marilyn Monroe.
Cinémathèque française salle Henri Langlois 22:00 – 23:00
Gratuit – Réservation en ligne
Samedi 23/05/2026
Affaire Piano
Concert par les classes de piano du conservatoire Charles Munch
coordonné par Antoine DIDRY DEMARLE
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 12:00 – 13:30
Mardi 26/05/2026
JAZZ : Centenaire de Miles Davis
A l’occasion du centenaire de la naissance de Miles DAVIS,
Concert des classes de jazz de Stéphane AUDARD aux côtés du trompettiste Yoann LOUSTALOT
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 19:00
Mardi 26/05/2026 à Samedi 30/05/2026
JPO journées portes ouvertes
Conservatoire Charles Munch site Duranti & site Piver
Programme disponible sur :
Portes ouvertes au Conservatoire Charles Munch! – Ville de Paris
Programme des conservatoires :
Journées portes ouvertes des conservatoires parisiens
Vendredi 29/05/2026
Séance de clôture parcours PSM
Dans le cadre du dispositif Parcours de Sensibilisation Musicale (PSM), une séance de clôture de parcours des élèves partenaires du conservatoire
Coordonné par Natalia VALENTIN
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 09:30 – 11:30
Samedi 30/05/2026
Aujourd’hui, on improvise ! (Ce soir on improvise #12)
Un évènement marquant de la saison s’inscrit le 30 mai 2026 avec le conservatoire Charles Munch en partenariat avec la MPAA au théâtre de la Bastille : deux sessions publiques de performance d’improvisation inter-disciplines théâtre, musique et danse. Inscriptions 3e cycle : Inscription
Théâtre de la Bastille, 76 Rue de la Roquette, 75011 Paris. 1ère session 14:30-15:30, 2ème session 16:00-17:00
Samedi 30/05/2026
Danse jazz
Deux spectacles de danse jazz par les classes d’Isabelle PAOLI et Cléa DOCTEUR
Auditorium du Conservatoire Charles Munch. 1er spectacle 15:30 – 2ème spectacle 17:00
Samedi 30/05/2026
Clôture des portes ouvertes du conservatoire
Ateliers de découverte instrumentale :
Site Duranti : Clavecin,9:00-11:15, cor,9:15-14:00
Site Piver : Violoncelle baroque 10:00-11:00, viole de gambe 11:00-12:30, percussions africaines, violon
15:00-16:00 avec la MVAC
CONCERT MAA (Musique Actuelle Amplifiée)
Tous les amplis sont à 11 ! Du rock, du funk, de la pop avec les ateliers de musiques actuelles amplifiées du conservatoire du 11ème arrondissement en concert.
Site Piver 17:00 – 19:00
Concerts, auditions et évènements d’avril 2026, dans et hors les murs (Auditorium et Salle des ensembles Charles Munch : 7, rue Duranti 75011 Paris. Site Piver : 7, passage Piver 75011 Paris)
Vendredi 01/04/2026
Rendez-vous cordes !
Scène ouverte coordonnée par Sophie Martin. Pianiste : Lucile Steunou
Elèves des professeurs des instruments à cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 18:00 – 19:45
Mardi 07/04/2026
Salon Piver
Audition des classes instrumentales et vocales du département de musique ancienne
(Julie Hassler coordinatrice)
Site Piver, Clara Schumann/Nina Simone 18:30
Mercredi 08/04/2026
JAZZETTE #6 à la TROCKETTE
Jam session organisée par les élèves en Jazz et encadrée par Louise Frago,
ouverte à tous les musicien.nes souhaitant jouer ou chanter les standards de JAZZ
La Trockette, 125 rue du Chemin Vert 75011 Paris 19:00
Dans le cadre de la SEMAINE DE L’ART DRAMATIQUE
Par les élèves des classes d’Art dramatique du conservatoire Charles Munch :
Jeudi 09/04/2026
Jacques et son maître d’après Milan Kundera
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 18:00- 19:30
Le procès d’après Franz Kafka
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 20:00-21:30
Vendredi 10/04/2026
Le procès d’après Franz Kafka
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 18:00-19:30
Jacques et son Maître d’après Milan Kundera
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 20:00-21:30
Samedi 11/04/2026
La Musique György Kurtág
A l’occasion du centenaire de la naissance de György Kurtág
Par les classes de piano et l’Ensemble contemporain d’Antoine Didry DEMARLE
Masterclass avec Arnaud Arbet
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 12:00-16:00
Concert de restitution
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 17:00-18:00
Lundi 13/04/2026
Les contes du vivant
L’Abeille et le Pissenlit
Sophie Hanne (chant lyrique), Bastien Pouillès (accordéon), Sophie Martin (violon) et Lise Herdam ainsi
que les professionnel.les de la crèche Philippe Auguste (narration et chœur)
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 17h50 à 18h20
Mardi 14/04/26
Conférence sur Hermeto Pascoal
Présentée par les élèves de des cours d’histoire du jazz de Stéphane Audard (CMA XI et CMA IX)
CRR 53 rue Jean Jacques Rousseau, 75001 Paris
Mercredi 15/04/2026
Conférence / Concert à l’occasion des 40 ans de l’Orchestre national de Jazz
illustrée musicalement par le big band du CRR dirigé par Cyril Galamini et présentée par les étudiants CPES du cours d’histoire du jazz de Stéphane Audard.
Auditorium du Conservatoire Charles Munch à partir de 10:00
Mercredi 15/04/2026
Tous en scène ! Scène ouverte par les classes du conservatoire, accompagnées au piano par Lucile STEUNOU
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 17:00 -19:45
Mercredi 15/04/2026
Affaire Piano
Concert par les classes de piano du conservatoire Charles Munch
coordonné par Antoine Didry Demarle
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 20 :00
Jeudi 16/04/2026
JAZZ Paname, April in Paris !
L’atelier jazz de Stéphane Audard, accompagne les classes de l’école Cité Voltaire et les classes de l’école Bouvines qui ont travaillé sous la direction de Sarah Beucler et Catherine Lehongre-Dam et présentent des chansons françaises et standards de Jazz sur le thème Paris !
Intervention des classes de claquette de Rafaël Meyrier.
Salle Olympe de Gouges, 15 rue Merlin, 75011 Paris 18:45
Jeudi 16/04/2026
Concert
de l’orchestre symphonique Charles Munch avec la participation
des élèves de l’orchestre ADO, direction Pascale Jeandroz
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 20:00
Vendredi 17/04/2026
MAA Concert Musique Actuelle amplifiée
organisé Jean Thomas
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 19:00 – 21:00
Samedi 18/04/2026
Audition des élèves de violoncelle
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 15:00 – 16:30
Samedi 18/04/2026
Ce soir, on improvise #11
Performance improvisation coordonnée par Dionisia FERREIRA
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 17:30 – 18:30
Concerts, auditions et évènements de mars 2026, dans et hors les murs (Auditorium et Salle des ensembles Charles Munch : 7, rue Duranti 75011 Paris. Site Piver : 7, passage Piver 75011 Paris)
Jeudi 5 mars 2026
MASTERCLASSE avec GÜNTER PICHLER Violoniste du Quatuor Alban Berg
Günter PICHLER violoniste du Quatuor Alban Berg donne une masterclass publique à l’auditorium du conservatoire Charles Munch le 5 mars à 12h30 lors d’une semaine de résidence au conservatoire.
Un concert de clôture aura lieu le vendredi 6 mars à 19h avec l’ensemble des participants
Organisé par le Centre Européen ProQuartet de Musique de chambre en partenariat avec le conservatoire Charles Munch
AUDITORIUM Charles Munch 12:30
Vendredi 6 mars 2026
CONCERT DE CLOTURE de la MASTERCLASSE GÜNTER PICHLER
Organisé par le Centre Européen ProQuartet de Musique de chambre en partenariat avec le conservatoire Charles Munch
AUDITORIUM Charles Munch 19:00
Mercredi 11 mars 2026
Orchestre ENJEUX : Concerto de Mozart. Didier Nguyen, direction
AUDITORIUM Charles Munch 20:00
Vendredi 13 mars 2026
Module de préparation aux concours d’entrée CPES/cycle spécialisé jazz/maa
Salle des ensembles 10h-13h
Concert des ensembles de l’UFR de musicologie de la Sorbonne
AUDITORIUM Charles Munch 19:00
Mardi 17 mars 2026
Audition de Violoncelle Classe de Fabrice Loyal
AUDITORIUM Charles Munch 20:00
JAZZ : Conférence sur Gary Burton Illustrée et présentée musicalement par les élèves de des cours d’histoire jazz de Stéphane Audard (CMA XI et CMA IX) et l’atelier de Line Kruse, avec la participation de David Patrois
Pôle Jazz CRR, 53 rue Jean Jacques Rousseau (salle 5.1) 75001 Paris. 19:00
Mercredi 18 mars 2026
CONCERT DES AMPIC : Audition des classes du premier cycle
AUDITORIUM Charles Munch 18:30
Jeudi 19 mars 2026
Atelier participatif ouverts aux femmes avec « Femmes de chœur », dirigé par Sarah Beucler
en partenariat avec le Centre Picoulet
Centre social le Picoulet 59, Rue de la Fontaine au Roi 75011 PARIS 19:00
Samedi 21 mars 2026 dans le cadre du week-end de la danse
SPECTACLE DANSE : classe de Mingxi Zhang
AUDITORIUM Charles Munch 15:00-16:00
SPECTACLE DANSE ET PERCUSSIONS : « Mosaïque »
Avec la la classe de Danse de Dionisia FERREIRA, laparticipation de la chorégraphe Kettly NOËL, la classe de percussion de Sandra VALETTE
AUDITORIUM Charles Munch 16:15-17:00
PERFORMANCE DANSE « Ce soir on improvise »
Organisé par Dionisia FERREIRA
AUDITORIUM Charles Munch 17:30-18:30
Lundi 23 mars 2026 dans le cadre de la semaine de la danse
Souffle et cadence : Spectacle des classes CHAM et CHAD
Programme A : avec les CHAD 4 et CHAD 6 et les CHAM à 18:00
Programme B : avec les CHAD 3 et CHAD 5 et les CHAM 19:30
AUDITORIUM Charles Munch sur réservation
Mardi 24 mars 2026
Affaire Piano : Concert par les classes de piano du conservatoire Charles Munch
AUDITORIUM Charles Munch 20:00-21:30
Mercredi 25 mars 2026
TOUS EN SCENE : Audition des classes instrumentales, accompagnées au piano par Lucile STEUNOU
AUDITORIUM Charles Munch 18:30 – 19:45
JAZZ : Jam session encadrée par Louise Frago
Art & Thé 19:00
Audition de la classe de violon de Catherine Burazovitch
AUDITORIUM Charles Munch 20:00-21:30
Jeudi 26/03/2026
JAZZ : Conférence sur Miles Davis avec Vincent COTRO
Présentée et illustrée par les élèves du département jazz
Médiathèque de Paris, Forum des halles sortie St Eustache 75001 Paris
Vendredi 27/03/2026
JAZZ : Masterclasse publique avec Boris BLANCHET, saxophoniste de renommée internationale invité pour une master class sur la musique de Miles Davis avec les élèves des Ateliers jazz, et les saxophonistes de la classe de Pierre Carbonneaux
AUDITORIUM Charles Munch 15:00-18:00
CONCERT DE RESTITUTION
AUDITORIUM Charles Munch 19:00-21:00
Samedi 28/03/2026
23ème Parcours Filles-Femmes du Comité Métallo : Grande déambulation artistique parcours Participation du conservatoire Charles Munch avec le Big Band, les élèves d’art lyrique et de percussion africaine
Départ 14H30 du Conservatoire Site Piver, 7 passage Piver , 75011 Métro Belleville
CONCERT de l’atelier Vivaldi et de l’atelier de Musique de Tradition Orale ensemble Doupatchena
Direction Sophie Martin
Salle des Ensembles Charles Munch 16:30
WEEK-END DE LA PERCUSSION : Un weekend de la percussion mettant en avant toutes sortes de percussion, mélange des genres, mélange des sons !
Trois concerts ou spectacles originaux en un weekend !
Samedi 28 mars 2026
CONCERT Musique Vénézuélienne pour piano et percussion
classe de piano de Natalia Valentin et classe de percussion de Sandra Valette
AUDITORIUM Charles Munch 15:00-16:00
Kaléidoscope : Spectacle de percussion scénographie et mise en lumière
Classes de percussion classique
AUDITORIUM Charles Munch 17:30-18:30
Dimanche 29 mars 2026
Concert des orchestres de percussion de Sandra Valette
AUDITORIUM Charles Munch 16:00-17:00
Mardi 31 mars 2026
JAZZ : Blue Note 3 avec le big band du CMA 11 dirigé par Juliette Marçais et le big band du CRR
AUDITORIUM Charles Munch 20:00 – 21:30
Concerts, auditions et évènements de février 2026, dans et hors les murs (Auditorium et Salle des ensembles Charles Munch : 7, rue Duranti 75011 Paris. Site Piver : 7, passage Piver 75011 Paris)
Mardi 3 février 2026
JAZZ : Audition Blue Note avec Les ateliers de Debora Seffer, Philippe Georges, Juliette Marçais, Virginie Daïde.
AUDITORIUM Charles Munch 20:15 – 21:50
Vendredi 6 février 2026
GUITARE : Audition de élèves de guitare de Baptise Erard et Matéo Camisassa
AUDITORIUM Charles Munch 19:00 – 20:30
Samedi 7 février 2026
PERCUSSIONS : Concert de musique de chambre percussion avec le Duo Haïkaï, Lorenzo Manquillet et Ivan Oesinger, duo de percussion, Marimba. Concert de restitution après 3 Master class au Conservatoire
AUDITORIUM Charles Munch 16:30 – 18:00
Mercredi 11 février 2026
FLUTE ALORS ! : Audition de flute traversière des élèves de Eleni Kappa, Matteo Cesari, classe d’accompagnement piano de Lucile Stenou
AUDITORIUM Charles Munch 18:30 – 19:30
Vendredi 13 février 2026
TOUS EN SCENE : Audition des classes instrumentales, accompagnées au piano par Lucile STEUNOU
AUDITORIUM Charles Munch 18:30 – 19:45
Audition des classes de clarinette de Gaëlle Bagot et saxophone de Juliette Marçais : « Du duo au quintette! «
Salle des ensembles Charles Munch 19:30 à 21:00
Affaire Piano : Concert par les classes de piano du conservatoire Charles Munch
AUDITORIUM Charles Munch 20:00-21:30
Ecriture et mise en voix autour d’Ecarlate de Christine Pawlowska. Par les élèves du cours corps-impro et théâtre de Catherine Salvini. Atelier animé par Shane Haddad
Théâtre de la Bastille, 76 rue de la Roquette 75011 Paris 19h00
Lundi 16 février 2026
Salon Piver : Audition des classes instrumentales et vocales du département de musique ancienne (Julie Hassler coordinatrice)
SITE PIVER, 7 passage Piver 75011 Paris, salles Clara Schumann et Nina Simone 18:30
Mardi 17 février 2026
Orchestre Harmonie 1 et 2 : Concert des élèves des orchestres d’ instruments à vent de fin de 1er cycle et 2ème cycle, sous la direction de Pierre Boutillier
AUDITORIUM Charles Munch 20:00-21:30
Mercredi 18 février 2026
AMPIC fin de cycle 1 : Concert des classes AMPIC
AUDITORIUM Charles Munch 18h30 – 19h30
Mercredi 18 février 2026
LES MIDIS DU CONSERVATOIRE : Concert des solistes
Salle des fêtes, Mairie du 11ème 12h30 – 13h30
Jeudi 19 février 2026
Concert à l’occasion du Centenaire de la naissance de György Kurtág : Le département Piano et l’Ensemble Contemporain du Conservatoire Charles Munch vous invitent au concert anniversaire dans le cadre des Masterclass d’Arnaud Arbet autour de la musique de György Kurtág, Direction Antoine Didry Demarle
AUDITORIUM Charles Munch 20:00 – 21:45
Vendredi 20 février 2026
Concert MAA Voix-Piano : Elèves des classes des Musiques Actuelles Amplifiées de Jean Thomas
AUDITORIUM Charles Munch 19:00 – 20:30
Samedi 21 février 2026
JAZZ, Masterclass et Concert Maison du Duke – Ellington et Coltrane, avec Laurent Courthaliac : Classes de piano jazz de Leila Olivesi et Yvan Robillard (CMA11 et CMA20)
AUDITORIUM Charles Munch. Masterclass et Restitution 16:00 – 18:00
Concerts, auditions et évènements de janvier 2026, dans et hors les murs (Auditorium et Salle des ensembles Charles Munch : 7, rue Duranti 75011 Paris. Site Piver : 7, passage Piver 75011 Paris)
Jeudi 8 janvier 2026
JAZZ : Conférence d’Alexandre Pierrepont intitulée « Dans le dos de Miles Davis »
Médiathèque musicale de Paris 19:00
Vendredi 9 janvier
LA JAZZETTE, Jam à la Trockette
Atelier « Learn a standard » : 18h30
Concert + Jam 19:30
La Trockette, 125, rue du Chemin Vert 75011 Paris
Lundi 12 janvier 2026
Concert
Cuivres : classes de Trombone de Philippe GEORGES et classes de Tuba de Didier HAVET
AUDITORIUM Charles Munch 18:00 – 19:15
L’art du chant en France à l’époque des Lumières, classe de Julie HASSLER
Chant baroque, et instruments anciens
Airs d’opéra de Rameau, Mouret, Montéclair, Colin de Blamont
AUDITORIUM Charles Munch 20:30 – 21:30
Vendredi 16 janvier 2026
Classes AMPIC et FM / orchestre AMPIC : Airs variés par les Cordes et Cuivres et ensembles des classes AMPIC
AUDITORIUM Charles Munch 19:00-20:30
Samedi 17 janvier 2026
Affaire Piano : Concert par les classes de piano du conservatoire Charles Munch
AUDITORIUM Charles Munch 14:00-15:30
Audition de la classe de violon de Sophie MARTIN
AUDITORIUM Charles Munch 16:00 – 18:00
Mardi 20 janvier 2026
Audition de la classe de chant Lyrique de Marie-Pascale LEROY
AUDITORIUM Charles Munch 20:15 – 21:45
JAZZ : Conférence sur Melissa Aldana présentée et illustrée musicalement par les élèves des conservatoires parisiens
Pôle Jazz CRR, 53 rue Jean Jacques Rousseau (salle 5.1) 75001 Paris. 19:00
Mercredi 21 janvier 2026
Les midis du conservatoire : L’art lyrique en folie ! Concert des classes de chant Lyrique du Conservatoire
Salle des mariages MAIRIE du 11ème 12:30
Tous en scène ! Audition des classe instrumentales, accompagnées au piano par Lucile STEUNOU
AUDITORIUM Charles Munch 18:30 – 19:45
Vendredi 23 janvier 2026
JAZZ : Masterclass de Steve Pott (saxophone) sur Miles Davis et John Coltrane
Dans le cadre du projet anniversaire « Miles a cent ans »
AUDITORIUM Charles Munch 19:00 – 21:45
Samedi 24 janvier 2026
JAZZ : Conférence et piano Laurent Courthaliac : Duke Ellington, pianiste
Le jeu de piano de Duke Ellington…Money jungle, Piano reflection
Médiathèque de Paris, Forum des halles sortie St Eustache 75001 Paris
Lundi 26 janvier 2026
Audition de trompette de la classe de Luc Rousselle
AUDITORIUM Charles Munch 18:00 – 19:00
Vendredi 30 janvier 2026
Compositrices au salon de Joséphine, Julie Hassler – Natalia Valentin
AUDITORIUM Charles Munch 19:00 – 20:30
Concerts, auditions et évènements de décembre 2025, dans et hors les murs (Auditorium et Salle des ensembles Charles Munch : 7, rue Duranti 75011 Paris. Site Piver : 7, passage Piver 75011 Paris)
Jeudi 04 décembre 2025
DEPARTEMENT JAZZ : Conférence de Médéric Collignon dans le cadre du cycle « Miles Ahead : 100 ans de Jazz »
Médiathèque Musicale de Paris 19:00
Vendredi 05 décembre 2025
Tous en scène ! Scène ouverte des classes instrumentistes du conservatoire Charles Munch accompagnés au piano par Lucile Stenou
AUDITORIUM Charles Munch 17:00 – 19:45
« Affaire Piano » Audition des classes de piano
AUDITORIUM Charles Munch 20:00-22:00
Samedi 06 décembre 2025
DEPARTEMENT JAZZ : JAM SESSION avec les Beatmakers de l’association Loop Session dans le cadre du cycle « Miles Ahead : 100 ans de Jazz » .Médiathèque Musicale de Paris 19h00- 21h30
Mardi 09 décembre 2025
La contrebasse dans tous ses états! avec Claude Tchamitchian et la classe de contrebasse de Charlotte Testu
AUDITORIUM Charles Munch 20:30-22:00
DEPARTEMENT JAZZ : Conférence sur Ella Fitzgerald présentée par les élèves du cours d’histoire de Jazz de Stéphane Audard et les classe de chant de Virginie Capizzi
Pôle Jazz CRR 53, rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris. 19:00
Mercredi 10 décembre 2025
Concert de Noël : Concert des classes de chant lyrique, chant jazz et chœurs préparatoires, filière voix, chœur Charles Munch
Premier concert : 18h00
Deuxième concert : 20h00
AUDITORIUM Charles Munch
Vendredi 12 décembre 2025
ORFEO de Monteverdi : Opéra baroque par le département instrumental et vocal de musique ancienne du conservatoire.
AUDITORIUM Charles Munch 19:00
Samedi 13 décembre 2025
Audition flûte à bec-piano, classe de flûte à bec de Nathalie Liess
AUDITORIUM Charles Munch 14:00 – 16:30
Audition de Harpe, classe d’Aurélie Saraf
Salle des ensembles Charles Munch 14:30 – 15:30
Audition des classes ENJEUX de Fabrice Loyal avec l’ensemble Ondes Plurielles
Salle des ensembles Charles Munch 16:30 à 17:30
Audition Violoncelle, classe de Raphaël Moraly
AUDITORIUM Charles Munch 17:00 à 19:00
Lundi 15 décembre 2025
Fanfare story : Concert de l’Orchestre de fanfare, dirigé par Philippe Georges et Didier Havet avec la venue d’un invité surprise.
AUDITORIUM Charles Munch 19:20 – 20:00
Salon Piver : Audition des classes instrumentales et vocales du département de musique ancienne (Julie Hassler coordinatrice)
SITE PIVER, 7 passage Piver 75011 Paris, salles Clara Schumann et Nina Simone 18:30
Mercredi 17 décembre 2025
Orchestre ENJEUX :
1ère partie : rodage du concours supérieur de piano par Jules Flosi, Nathanaël Ferrier-Mesguich.
2ème partie : Premier mouvement du 2ème concerto de Rachmaninov, Didier Nguyen, piano, direction Baptiste Nguyen. 24ème Concerto pour piano de Mozart par Gaspard Thomas.
AUDITORIUM Charles Munch 20:00
Jeudi 18 décembre 2025
« Entre nous » : Audition de la classe de Sandrine Constantin
SITE PIVER, 7 passage Piver 75011 Paris, salle Clara Schumann 19:00
Concert de l’Orchestre symphonique Charles Munch en l’honneur des 150 ans de Georges Bizet avec L’arlésienne et de Maurice Ravel avec Le Boléro
AUDITORIUM Charles Munch 17:45-22:00
Vendredi 19 décembre 2025
Musiques Actuelles : « les amplis à 11 » par les classes instrumentales et vocales du département de musique actuelle.
AUDITORIUM Charles Munch 19:00-21:45
Dimanche 21 décembre 2025
CONCERT DE NOEL DU CHŒUR CHARLES MUNCH, direction Christophe Barroso et de la classe d’art lyrique de Marie-Pascale Geoffroy avec au piano, Denis Dubois
Eglise Saint Joseph des Nations 4, rue Darboy 75011 Paris 16h00-17h00
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Du mercredi 03 décembre 2025 au mardi 30 juin 2026 :
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Attention certains évènements peuvent toutefois nécessiter une réservation, voir précision le cas échéant.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-03T01:00:00+01:00
fin : 2026-07-01T01:59:59+02:00
Date(s) :
Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti 75011 PARIS
conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr
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